উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত গোৱালপাৰাৰ জনতাই ভোট দিছে: অগপ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম জিব্ৰান - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 1:33 PM IST
গোৱালপাৰা: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে গোৱালপাৰাতো শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে চলিছে ভোটগ্ৰহণ ৷ অগপ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম জিব্ৰানে পূৱ গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভালুকডুবি কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এনডিএ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম জিব্ৰানে কয়," ৰাইজৰ ব্যপাক সহাৰি পাইছো ৷ ৰাইজে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে ৷ অসমৰ ৰাইজে সৰ্বত্ৰে উন্নয়ন বিচাৰে, অসমৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে ৷ গোৱালপাৰা জিলাখনত পৰিৱৰ্তনৰ এক বৃহৎ ঢৌ আহিছে ৷"
জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত পুৱা দহ বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ এনেধৰণৰ- দুধনৈ সমষ্টিত ২০. ৩১ শতাংশ,পূৱ গোৱালপাৰাত ১৮.৬৮ শতাংশ, পশ্চিম গোৱালপাৰাত ২০ শতাংশ আৰু জলেশ্বৰত ২১ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
