ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ যাত্ৰী - TRAIN ACCIDENT IN JORHAT

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 23, 2026 at 10:35 PM IST

যোৰহাট: ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰে'ল যাত্ৰী । ৰে'ল লাইনৰ ২৫ হাজাৰ ভল্ট কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিগি যোৱাত ভাগ্য ক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰেইন যাত্ৰীসকল । প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজুৰি তিতাবৰ মেলামাতিৰ ৰে'লপথত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ । তিতাবৰ মেলামটি ৰে'ল গেটত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো । এজাক বতাহ ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড আম গছ উভালি ৰে'ল লাইনৰ ওপৰত থকা ২৫ হাজাৰ ভল্ট থকা কাৰেণ্টৰ তাঁৰত পৰাৰ ফলত ছিগি যায় ।  

সেই সময়তে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আহি আছিল নামনিমুৱা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ । । ট্ৰেইনখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ডেৰশ মিটাৰ মান থাকোঁতে হঠাৎ বতাহত উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড আম গছজোপা । কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিগাৰ লগতে গেট কীপাৰৰ ৰে'লৱে যি ঘৰ আছে সেইটো ঘৰৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । প্ৰায় তিনিঘন্টা পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ পৰে ৰে'লখন । ৰে'ল বিভাগে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গছডাল কাটি ৰে'ল লাইন মুকলি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্ব কাছ দিৱস: অসমতে পোৱা যায় সৰ্বাধিক কাছৰ প্ৰজাতি

বিধ্বস্ত গৌৰৱে এতিয়াও ক'ব পৰা নাই কোন হ'ব বিৰোধী দলপতি: চালে-বেৰে কোবাইহে সামৰিছে প্ৰসংগ

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

