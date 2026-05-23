ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ যাত্ৰী - TRAIN ACCIDENT IN JORHAT
Published : May 23, 2026 at 10:35 PM IST
যোৰহাট: ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰে'ল যাত্ৰী । ৰে'ল লাইনৰ ২৫ হাজাৰ ভল্ট কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিগি যোৱাত ভাগ্য ক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ট্ৰেইন যাত্ৰীসকল । প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজুৰি তিতাবৰ মেলামাতিৰ ৰে'লপথত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ । তিতাবৰ মেলামটি ৰে'ল গেটত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো । এজাক বতাহ ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড আম গছ উভালি ৰে'ল লাইনৰ ওপৰত থকা ২৫ হাজাৰ ভল্ট থকা কাৰেণ্টৰ তাঁৰত পৰাৰ ফলত ছিগি যায় ।
সেই সময়তে তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আহি আছিল নামনিমুৱা অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ । । ট্ৰেইনখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ডেৰশ মিটাৰ মান থাকোঁতে হঠাৎ বতাহত উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড আম গছজোপা । কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিগাৰ লগতে গেট কীপাৰৰ ৰে'লৱে যি ঘৰ আছে সেইটো ঘৰৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । প্ৰায় তিনিঘন্টা পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ পৰে ৰে'লখন । ৰে'ল বিভাগে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গছডাল কাটি ৰে'ল লাইন মুকলি কৰিছে ।
