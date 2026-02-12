ETV Bharat / Videos

গুৱাহাটীত ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ; গুৱাহাটী শোধনাগাৰত শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ ধৰ্মঘট - BHARAT BANDH

গুৱাহাটীত ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 12, 2026 at 9:09 PM IST

গুৱাহাটী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নীতিৰ বিৰোধিতাৰে ১০ টাতকৈ অধিক বাণিজ্যিক আৰু কৃষক সংঘই বৃহস্পতিবাৰে জনাইছিল ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান । বিশেষকৈ INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF আৰু UTUC কে ধৰি ১০ টা কেন্দ্ৰীয় ইউনিয়নে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল । শ্ৰমিক ইউনিয়নসমূহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ শ্ৰম সংস্কাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক নীতিৰ বিৰোধিতাৰে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ।  

বিশেষকৈ নতুন শ্ৰম সংহিতা আৰু ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ প্ৰতিবাদত দেশজুৰি বিভিন্ন স্থানত এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । গুৱাহাটী মহানগৰীত ট্ৰেড ইউনিয়নে আহ্বান জনোৱা এই ভাৰত বন্ধৰ আংশিক প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় ।  

বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি চলা সাধাৰণ ধৰ্মঘটক সমৰ্থন জনায় মহানগৰীৰ নুনমাটিস্থিত গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিক সংগঠনে । কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু কেন্দ্ৰীয় ফেডাৰেশ্যনসমূহৰ আহ্বানত বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ সামান্তৰালকৈ গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিক সংগঠনৰ উদ্যোগত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।  

শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ বহুদিনীয়া কেইবাটাও দাবীৰে এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । বিশেষকৈ গুৱাহাটী শোধনাগাৰত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিকৰ অৱসৰী বয়স ৬৫ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় শ্ৰমিক সংগঠনটোৱে ।  

ইফালে এই ভাৰত বন্ধৰ সময়ছোৱাত ৰাজহুৱা বেংকিং সেৱা, পৰিবহণ আৰু কিছুমান চৰকাৰী খণ্ডত আংশিক প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় ।

