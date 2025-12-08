সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ ষষ্ঠ দিনৰ কাৰ্যসূচী - PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 8, 2025 at 11:03 AM IST
সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি ষষ্ঠ দিন ৷ আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে লোকসভাত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য আৰু চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰক আলোকপাত কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিখ্যাত গীতটোৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কম পৰিচিত দিশকো সম্বোধন কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাজ্যসভাত আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰক লোকসভাত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণৰ বাবে তিনি ঘণ্টাৰ সময়সীমা দিয়াৰ বিপৰীতে বিতৰ্কৰ মুঠ সময়সীমা হ’ব ১০ ঘণ্টা, কিয়নো মঙলবাৰ ৯ ডিচেম্বৰতো ৰাজ্যসভাত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ’ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে কয়, "সম্প্ৰতি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে । একেদৰে বন্দে মাতৰম ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ হ'ল । সেইটোও উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি লোকসভাত চৰ্চা চলি আছে । সামাজিক ন্যায় আমাৰ এজেণ্ডা হৈ আহিছে । বিৰোধীয়ে কেৱল এই বিষয়েহে কথা পাতিছিল যদিও কেতিয়াও ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা নাছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে ।"
সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি ষষ্ঠ দিন ৷ আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে লোকসভাত এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য আৰু চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰক আলোকপাত কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিখ্যাত গীতটোৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কম পৰিচিত দিশকো সম্বোধন কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাজ্যসভাত আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰক লোকসভাত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণৰ বাবে তিনি ঘণ্টাৰ সময়সীমা দিয়াৰ বিপৰীতে বিতৰ্কৰ মুঠ সময়সীমা হ’ব ১০ ঘণ্টা, কিয়নো মঙলবাৰ ৯ ডিচেম্বৰতো ৰাজ্যসভাত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ’ব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে কয়, "সম্প্ৰতি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আৰু ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে । একেদৰে বন্দে মাতৰম ৰচনাৰ ১৫০ বছৰ হ'ল । সেইটোও উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আজি লোকসভাত চৰ্চা চলি আছে । সামাজিক ন্যায় আমাৰ এজেণ্ডা হৈ আহিছে । বিৰোধীয়ে কেৱল এই বিষয়েহে কথা পাতিছিল যদিও কেতিয়াও ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা নাছিল । নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে ।"