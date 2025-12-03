ETV Bharat / Videos

সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী - PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 11:25 AM IST

1 Min Read
আজি সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিন । আৰম্ভ হৈছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কাম-কাজ । আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সদনত কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫ উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজু আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও ২ ডিচেম্বৰত দাখিল কৰা ব্যৱসায়িক পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ একাদশ প্ৰতিবেদনত সদনৰ সন্মতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব । লগতে লোকসভাই প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰামেশ্বৰ দুডীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) ক লৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে মঙলবাৰে লোকসভাত কেইবাটাও ব্যাঘাত জন্মিছিল । ইফালে আজি শ্ৰম আইনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী নেতাসকলে সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । 

PROCEEDINGS LIVE UPDATE
MP GAURAV GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

সম্পাদকৰ পচন্দ

