সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী LIVE - PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
Published : December 2, 2025 at 11:07 AM IST
সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন । শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে সদনৰ মজিয়াত তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা হয় । বিৰোধী সাংসদসকলৰ হুলস্থুলৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল । আজিও সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) আৰু নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ ওপৰত আলোচনাত জোৰ দিয়াৰ বাবে বিৰোধীয়ে পুৱা ১০:৩০ বজাত সংসদৰ মকৰ দ্বাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অৱশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কসমূহৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাটো চৰকাৰেও বিচাৰে । ইফালে সোমবাৰে ভাৰতৰ নৱ-নিৰ্বাচিত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক সংসদৰ উচ্চ সদনত আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ প্ৰেৰণাদায়ক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰু সমাজসেৱাৰ প্ৰতি আজীৱন দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে ৷
