সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন লাইভ: আজি তিনি বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সদনত হ’ব ভোটদান - PARLIAMENT SPECIAL SESSION LIVE

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন লাইভ (PTI/SansadTV)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 17, 2026 at 11:18 AM IST

তিনিখন বিধেয়কক লৈ আলোচনা আৰু বিতৰ্কৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ ৷ বৰ্ধিত বাজেট অধিৱেশনৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ বৈঠকৰ প্ৰথম দিনাই বৃহস্পতিবাৰে সংসদত উত্থাপন কৰা হয় তিনিখন মূল বিধেয়ক - সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬, সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬। আজি বিয়লি ৪ বজাত একেটা বিষয়তে সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।

লোকসভাৰ বাবে বিজনেচ তালিকা অনুসৰি শুকুৰবাৰে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬; কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬; আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬ ক একেলগে আলোচনাৰ বাবে লোৱা হ’ব । কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল, আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক, আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

তিনিখন বিধেয়কক লৈ আলোচনা আৰু বিতৰ্কৰ বাবে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ ৷ বৰ্ধিত বাজেট অধিৱেশনৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ বৈঠকৰ প্ৰথম দিনাই বৃহস্পতিবাৰে সংসদত উত্থাপন কৰা হয় তিনিখন মূল বিধেয়ক - সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬, সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬। আজি বিয়লি ৪ বজাত একেটা বিষয়তে সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ।

লোকসভাৰ বাবে বিজনেচ তালিকা অনুসৰি শুকুৰবাৰে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬; কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬; আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬ ক একেলগে আলোচনাৰ বাবে লোৱা হ’ব । কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল, আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক, আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

PARLIAMENT SPECIAL SESSION
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন
মহিলা সংৰক্ষণ আইন
সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক
PARLIAMENT SPECIAL SESSION LIVE

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Parliament Special Session

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন; তিনি বিধেয়কক লৈ সংসদত তীব্ৰ বিতৰ্ক

April 16, 2026 at 11:11 AM IST
mukoli bihu

সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঐতিহ্যমণ্ডিত জজ খেলপথাৰত মুকলি বিহু LIVE

April 14, 2026 at 11:28 AM IST
PM Modi Address Women's Conference

‘নাৰী শক্তি বন্দন সন্মিলন’ সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ LIVE

April 13, 2026 at 11:07 AM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

উজনিৰ ৯ টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি মৰাণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

April 6, 2026 at 4:32 PM IST

