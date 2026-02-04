সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিন LIVE - PARLIAMENT BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 4, 2026 at 10:59 AM IST
বুধবাৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ লোকসভাৰ কাম-কাজ ৷ আজি সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিন ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক চলি আছে সংসদৰ দুয়োটা সদনত । চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত বুধবাৰেও সংসদৰ দুয়োখন সদনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই প্ৰস্তাৱ লোকসভাত উত্থাপন কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু সমৰ্থন কৰে তেজস্বী সূৰ্যই । আলোচনাৰ বাবে সদনে ১৮ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ সাংসদ সদানন্দ মাষ্টৰে ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে । ২৮ জানুৱাৰীত বাজেট অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে দুয়োখন সদনৰ যৌথ বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিয়া ভাষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । ব্যৱসায়িক তালিকা অনুসৰি আজি ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে সাংসদ জয় প্ৰকাশ আৰু বালাশৌৰী বল্লাভানেনীয়ে । এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ ভিতৰত আছে ‘ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰে'ল পৰিচালনাত সময়োপযোগীতা আৰু যাত্ৰাৰ সময়’ৰ ওপৰত ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ ছয়ত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন (২০২৫-২৬), ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ সপ্তত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন (২০২৫-২৬) ‘ভাৰত বহিঃৰাজ্যৰ নাগৰিকত্ব কাৰ্ড আঁচনিৰ বাবে মাচুল নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বিনিময় হাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে মাচুলৰ চুটি সংগ্ৰহ’ আৰু ‘ৱাশ্বিংটন আৰু পেৰিছত ভাৰতীয় মিছনসমূহে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ অনিয়ম,’ আৰু ‘কৃষি শস্য বীমা আঁচনিৰ কৰ্মক্ষমতা নিৰীক্ষণ’ৰ ওপৰত ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ/পৰামৰ্শৰ ওপৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অষ্টত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন ।
বুধবাৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ লোকসভাৰ কাম-কাজ ৷ আজি সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পঞ্চম দিন ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক চলি আছে সংসদৰ দুয়োটা সদনত । চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত বুধবাৰেও সংসদৰ দুয়োখন সদনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই প্ৰস্তাৱ লোকসভাত উত্থাপন কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু সমৰ্থন কৰে তেজস্বী সূৰ্যই । আলোচনাৰ বাবে সদনে ১৮ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ সাংসদ সদানন্দ মাষ্টৰে ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে । ২৮ জানুৱাৰীত বাজেট অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে দুয়োখন সদনৰ যৌথ বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিয়া ভাষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । ব্যৱসায়িক তালিকা অনুসৰি আজি ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে সাংসদ জয় প্ৰকাশ আৰু বালাশৌৰী বল্লাভানেনীয়ে । এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ ভিতৰত আছে ‘ভাৰতীয় ৰে'লৱেত ৰে'ল পৰিচালনাত সময়োপযোগীতা আৰু যাত্ৰাৰ সময়’ৰ ওপৰত ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ ছয়ত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন (২০২৫-২৬), ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ সপ্তত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন (২০২৫-২৬) ‘ভাৰত বহিঃৰাজ্যৰ নাগৰিকত্ব কাৰ্ড আঁচনিৰ বাবে মাচুল নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বিনিময় হাৰ প্ৰয়োগৰ বাবে মাচুলৰ চুটি সংগ্ৰহ’ আৰু ‘ৱাশ্বিংটন আৰু পেৰিছত ভাৰতীয় মিছনসমূহে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ অনিয়ম,’ আৰু ‘কৃষি শস্য বীমা আঁচনিৰ কৰ্মক্ষমতা নিৰীক্ষণ’ৰ ওপৰত ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ/পৰামৰ্শৰ ওপৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অষ্টত্ৰিশতম প্ৰতিবেদন ।