লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ LIVE - UNION BUDGET 2026

লোকসভাৰ কাৰ্য্যবিধিৰ ফাইল ফটো (ANI)

Published : February 2, 2026 at 11:04 AM IST

পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ লোকসভাৰ কাম-কাজ ৷ আজি লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ২৮ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত সংসদৰ যৌথ বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতিক ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । ব্যৱসায়ৰ তালিকা অনুসৰি বিজেপিৰ সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰে । সদনে এই আলোচনাৰ বাবে ১৮ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত (বুধবাৰ) উত্তৰ দিব । দেওবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ দাখিল কৰে । বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ‘যুৱশক্তি’ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু ‘তিনি কাৰ্তব্য’ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ অংশ হিচাপে অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সাতটা দ্ৰুতবেগী ৰে’ল কৰিড’ৰ, নতুন নিবেদিত মালবাহী কৰিড’ৰ আৰু ২০টা ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । কেন্দ্ৰীয় বাজেটত পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাত্ৰী পৰিবহণৰ বাবে এক বৃহৎ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে, য’ত মূল নগৰ আৰু অৰ্থনৈতিক কেন্দ্ৰসমূহৰ মাজেৰে সাতটা তীব্ৰবেগী ৰে’ল কৰিডৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । এই কৰিড’ৰসমূহে বৃদ্ধিৰ সংযোগকাৰী হিচাপে কাম কৰিব, ভ্ৰমণৰ সময় কমাব, নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিব, আৰু আঞ্চলিক উন্নয়নত সহায় কৰিব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

