ETV Bharat / Videos

নদুৱাৰৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত পদ্ম হাজৰিকা - ASSAM ELECTION RESULTS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নদুৱাৰৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত পদ্ম হাজৰিকা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া: সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নিৰ্বাচনী ফলাফলত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে এনডিএই । মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই  ১০০ খনতকৈও অধিক আসন (১০২ খন) লাভ কৰিলে এনডিএই । বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিলে 82 খন আসন । অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে  ১০ খন আসন লাভ কৰে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ দ্বাৰা পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি নতুনকৈ গঠন কৰা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকাই ।  

সমষ্টিটোত পদ্ম হাজৰিকাই ১,১১,১২৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল কুমাৰ চেত্ৰীয়ে লাভ কৰে ৫৮,২০৯ টা ভোট । মুঠ ৫২,৯১৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে পদ্ম হাজৰিকাই । জয়লাভৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বিৰোধীক সমালোচনা কৰে হাজৰিকাই ৷

লগতে পঢ়ক: সততা আৰু নিষ্ঠাৰে নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হ'ব নোৱাৰি : পৰাজিত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ উপলব্ধি

চতিয়া: সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নিৰ্বাচনী ফলাফলত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে এনডিএই । মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই  ১০০ খনতকৈও অধিক আসন (১০২ খন) লাভ কৰিলে এনডিএই । বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিলে 82 খন আসন । অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে  ১০ খন আসন লাভ কৰে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ দ্বাৰা পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি নতুনকৈ গঠন কৰা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকাই ।  

সমষ্টিটোত পদ্ম হাজৰিকাই ১,১১,১২৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল কুমাৰ চেত্ৰীয়ে লাভ কৰে ৫৮,২০৯ টা ভোট । মুঠ ৫২,৯১৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে পদ্ম হাজৰিকাই । জয়লাভৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বিৰোধীক সমালোচনা কৰে হাজৰিকাই ৷

লগতে পঢ়ক: সততা আৰু নিষ্ঠাৰে নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হ'ব নোৱাৰি : পৰাজিত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ উপলব্ধি

For All Latest Updates

TAGGED:

নদুৱাৰ সমষ্টি
পদ্ম হাজৰিকা
বিজেপি
ইটিভি ভাৰত
ASSAM ELECTION RESULTS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026

ৰঙিয়াত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে ভবেশ কলিতাই

May 5, 2026 at 2:20 PM IST
Badruddin Ajmal wins by 34,756 votes from Binnakandi of Hojai

হোজাইৰ বিন্নাকান্দিৰ পৰা ৩৪ হাজাৰ ভোটত জয়ী বদৰুদ্দিন আজমল

May 5, 2026 at 2:20 PM IST
BJP's Jayanta Mallabaruah wins by 60101 votes

বিপুল ভোটত তৃতীয়বাৰলৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

May 5, 2026 at 2:15 PM IST
Congress candidate Mahibur Rahman wins in the Mankachar Assembly constituency

মানকাচৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুৰ ৰহমানৰ বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ

May 5, 2026 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.