নদুৱাৰৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত পদ্ম হাজৰিকা - ASSAM ELECTION RESULTS 2026
Published : May 5, 2026 at 3:20 PM IST
চতিয়া: সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নিৰ্বাচনী ফলাফলত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে এনডিএই । মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে দাবী কৰাৰ দৰেই ১০০ খনতকৈও অধিক আসন (১০২ খন) লাভ কৰিলে এনডিএই । বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিলে 82 খন আসন । অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফে ১০ খন আসন লাভ কৰে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ দ্বাৰা পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি নতুনকৈ গঠন কৰা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকাই ।
সমষ্টিটোত পদ্ম হাজৰিকাই ১,১১,১২৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুনীল কুমাৰ চেত্ৰীয়ে লাভ কৰে ৫৮,২০৯ টা ভোট । মুঠ ৫২,৯১৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে পদ্ম হাজৰিকাই । জয়লাভৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে বিৰোধীক সমালোচনা কৰে হাজৰিকাই ৷
লগতে পঢ়ক: সততা আৰু নিষ্ঠাৰে নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হ'ব নোৱাৰি : পৰাজিত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ উপলব্ধি
