ETV Bharat / Videos

ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা - CENTRAL MINISTER PABITRA MARGHERITA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 7:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: বুধবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । মাজুলীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জন কল্যাণ আঁচনিসমূহৰ ওপৰত এখন প্ৰদৰ্শনী আৰু এখন ভাব-বিনিময় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশেষ ফেৰীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহযোগিতাত চৰাইদেউৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে । অসমবাসী তথা মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰে যাতে মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে । আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি বিচাৰে, গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিব লাগে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

ইফালে লণ্ডনৰ বুকুত এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জয়যাত্ৰা । ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমন্ত্ৰিত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মতে,"এয়া আমাৰ হেঁপাহৰ শংকৰী আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক বিশ্বজনীন কৰাৰ এক অনন্য আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ।" পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।

লগতে পঢ়ক: ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

হাতীৰ পৰা অজগৰলৈকে... ! দিছপুৰৰ সমীপতে আন্ধাৰ হ'লেই পেপুৱা লাগে ৰাইজ

মাজুলী: বুধবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । মাজুলীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জন কল্যাণ আঁচনিসমূহৰ ওপৰত এখন প্ৰদৰ্শনী আৰু এখন ভাব-বিনিময় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশেষ ফেৰীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহযোগিতাত চৰাইদেউৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে । অসমবাসী তথা মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰে যাতে মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে । আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি বিচাৰে, গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিব লাগে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

ইফালে লণ্ডনৰ বুকুত এতিয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জয়যাত্ৰা । ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমন্ত্ৰিত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মতে,"এয়া আমাৰ হেঁপাহৰ শংকৰী আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক বিশ্বজনীন কৰাৰ এক অনন্য আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ।" পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ।

লগতে পঢ়ক: ৰোগী-চিকিৎসক নহয়, বৰপেটাত সাপ-বেঙৰহে বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ

হাতীৰ পৰা অজগৰলৈকে... ! দিছপুৰৰ সমীপতে আন্ধাৰ হ'লেই পেপুৱা লাগে ৰাইজ

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
CENTRAL MINISTER PABITRA MARGHERITA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A teacher has been accused of sexually abusing a minor in South Shalmara Manakachar

বনকৰা নাবালিকাক বছৰ ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

June 17, 2026 at 6:11 PM IST
Nagao Bus accident

নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ

June 17, 2026 at 5:48 PM IST
MINISTER ATUL BORA

ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

June 17, 2026 at 1:44 PM IST
Barpeta Police

সুৰামত্ত তিনি বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক, আৰক্ষীৰ জালত তিনি হত্যাকাৰী

June 16, 2026 at 8:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.