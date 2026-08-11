জোনাইত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন - HAR GHAR TIRANGA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 11, 2026 at 9:31 PM IST
জোনাই: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৯ আগষ্টৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই উদ্দেশ্যৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া কাৰ্যালয় ধেমাজিৰ সহযোগত মঙলবাৰে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰা হয় ।
সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ পৰা জোনাইৰ সম-জিলা আয়ুক্ত জয়ন্ত চৰণে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ ৱাকথন ফ্লেগ অফ কৰে । ৱাকাথনৰ পিছতে কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জোনাইৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলক শ্ৰামদান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল নাগৰিকসকলৰ মাজত স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামূহিক দায়বদ্ধতাৰ মনোভাৱ প্ৰসাৰিত কৰা ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাই সমজিলা আয়ুক্তই কয়,"এই দিনটোত আমি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ । গোটেই চহৰখনত শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ । যি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ, তাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ত্ৰিৰংগাৰ মূল্য কি সেয়া বুজি পাই ।"
জোনাই: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৯ আগষ্টৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই উদ্দেশ্যৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া কাৰ্যালয় ধেমাজিৰ সহযোগত মঙলবাৰে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰা হয় ।
সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ পৰা জোনাইৰ সম-জিলা আয়ুক্ত জয়ন্ত চৰণে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ ৱাকথন ফ্লেগ অফ কৰে । ৱাকাথনৰ পিছতে কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জোনাইৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলক শ্ৰামদান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল নাগৰিকসকলৰ মাজত স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামূহিক দায়বদ্ধতাৰ মনোভাৱ প্ৰসাৰিত কৰা ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাই সমজিলা আয়ুক্তই কয়,"এই দিনটোত আমি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ । গোটেই চহৰখনত শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ । যি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ, তাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ত্ৰিৰংগাৰ মূল্য কি সেয়া বুজি পাই ।"