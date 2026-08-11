ETV Bharat / Videos

জোনাইত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন - HAR GHAR TIRANGA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৯ আগষ্টৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই উদ্দেশ্যৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া কাৰ্যালয় ধেমাজিৰ সহযোগত মঙলবাৰে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰা হয় ।  

সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ পৰা জোনাইৰ সম-জিলা আয়ুক্ত জয়ন্ত চৰণে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ ৱাকথন ফ্লেগ অফ কৰে । ৱাকাথনৰ পিছতে কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জোনাইৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলক শ্ৰামদান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল নাগৰিকসকলৰ মাজত স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামূহিক দায়বদ্ধতাৰ মনোভাৱ প্ৰসাৰিত কৰা ।  

উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাই সমজিলা আয়ুক্তই কয়,"এই দিনটোত আমি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ । গোটেই চহৰখনত শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ । যি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ, তাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ত্ৰিৰংগাৰ মূল্য কি সেয়া বুজি পাই ।"

লগতে পঢ়ক: কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, ১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ - কাছাৰৰ বদৰপুৰ

পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ - FORMER MP RIPUN BORA

জোনাই: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৯ আগষ্টৰ পৰা ১৭ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযান আৰম্ভ হৈছে । এই উদ্দেশ্যৰে দেশৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া কাৰ্যালয় ধেমাজিৰ সহযোগত মঙলবাৰে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰা হয় ।  

সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদৰ পৰা জোনাইৰ সম-জিলা আয়ুক্ত জয়ন্ত চৰণে ত্ৰিৰংগা ৱাকাথনৰ ৱাকথন ফ্লেগ অফ কৰে । ৱাকাথনৰ পিছতে কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জোনাইৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলক শ্ৰামদান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য আছিল নাগৰিকসকলৰ মাজত স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামূহিক দায়বদ্ধতাৰ মনোভাৱ প্ৰসাৰিত কৰা ।  

উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি জোনাই সমজিলা আয়ুক্তই কয়,"এই দিনটোত আমি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ । গোটেই চহৰখনত শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ । যি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছোঁ, তাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ত্ৰিৰংগাৰ মূল্য কি সেয়া বুজি পাই ।"

লগতে পঢ়ক: কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, ১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ - কাছাৰৰ বদৰপুৰ

পেঞ্চনৰ ধনেৰে নাজিৰাৰ ১০০টা পৰিয়াললৈ সাহায্য ৰিপুন বৰাৰ - FORMER MP RIPUN BORA

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRANGA WALKATHON
হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা
জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
HAR GHAR TIRANGA 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Floods 2026

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা

August 11, 2026 at 9:32 PM IST
13crore worth of morphine seized

কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, ১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ

August 11, 2026 at 8:32 PM IST
Assam Floods 2026

বানত বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত প্ৰায় ১৪০ খন বিদ্যালয়ত স্তব্ধ পাঠদান

August 10, 2026 at 10:04 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

মঙলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

August 10, 2026 at 9:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.