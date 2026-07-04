ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত - অবৈধ কাঠফলা কল
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 6:35 PM IST
ধুবুৰী: মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে অবৈধ কাঠফলা কলৰ বিৰুদ্ধে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰৰ পোৰাৰভিটাত বনবিভাগে অভিযান চলাই অবৈধ কাঠফলা মিল, বহু মূল্যৱান গছৰ কুণ্ডা জব্দ কৰে ।
ধুবুৰী বন বিভাগে শনিবাৰে পোৰাৰভিটা অঞ্চলত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ মূল্যবান গছৰ কুণ্ডা জব্দ কৰাৰ লগতে এটা অবৈধ কাঠফলা কল উৎখাত কৰিছে । অৱশ্য়ে এই অবৈধ বেহাত জড়িত কোনো বেপাৰীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বনবিভাগে । জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পিচত ধুবুৰীলৈ অনা হয় আৰু বিভাগৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া খৰ্গেশ্বৰ বৈশ্য কয়, "ধুবুৰীৰ ডিএফঅ'ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । এই অভিযান সফলভাৱে সম্পন্ন কৰো । অৱশ্যে অভিযান কালত কোনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:মৰাণত অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৬ টা কাঠফলা মিল জব্দ বন বিভাগ
অবৈঠ কাঠৰ দোকান বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ
ধুবুৰী: মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে অবৈধ কাঠফলা কলৰ বিৰুদ্ধে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰৰ পোৰাৰভিটাত বনবিভাগে অভিযান চলাই অবৈধ কাঠফলা মিল, বহু মূল্যৱান গছৰ কুণ্ডা জব্দ কৰে ।
ধুবুৰী বন বিভাগে শনিবাৰে পোৰাৰভিটা অঞ্চলত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ মূল্যবান গছৰ কুণ্ডা জব্দ কৰাৰ লগতে এটা অবৈধ কাঠফলা কল উৎখাত কৰিছে । অৱশ্য়ে এই অবৈধ বেহাত জড়িত কোনো বেপাৰীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বনবিভাগে । জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ পিচত ধুবুৰীলৈ অনা হয় আৰু বিভাগৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া খৰ্গেশ্বৰ বৈশ্য কয়, "ধুবুৰীৰ ডিএফঅ'ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । এই অভিযান সফলভাৱে সম্পন্ন কৰো । অৱশ্যে অভিযান কালত কোনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক:মৰাণত অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৬ টা কাঠফলা মিল জব্দ বন বিভাগ
অবৈঠ কাঠৰ দোকান বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ