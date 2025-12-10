ETV Bharat / Videos

অসম আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত 'শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র'ত শ্বহীদ দিৱস - SWAHID SMARAK KHETRA

Published : December 10, 2025 at 11:15 AM IST

অসম আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগক সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ পশ্চিম বৰাগাঁৱত নিৰ্মাণ কৰিছে 'শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ' । শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা আটকধুনীয়া এই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র বুধবাৰে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত জাতীয় জীৱন সংগ্ৰামৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন সম্ভাৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে শ্বহীদ দিৱস । ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনত অসমী আইৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আত্মবলিদান দি শ্বহীদ হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসম মাতৃৰ সন্তান আছিল শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ । তেখেতৰেই মৃত্যুদিন ১০ ডিচেম্বৰত প্ৰতি বছৰে শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । আজিৰ এই মহান দিনটিত শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী মহান শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অসম চৰকাৰে মুকলি কৰে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র । বৰাগাঁৱত মুকলি কৰা শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্রণ কৰি অনা হৈছে শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ লোকক । স্মাৰক ক্ষেত্ৰত ওখ স্তম্ভ আৰু বীৰ শ্বহীদসকলৰ আৱক্ষ মূৰ্তি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । যিটো তেওঁলোকৰ চৰম ত্যাগ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি অটল সমৰ্পণৰ স্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে সদায়ে জিলিকি থাকিব । আনহাতে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রৰ মাজত আছে এটা শ্বহীদ প্ৰণামজ্যোতি । যিটো জ্যোতি সকলো সময়তে জ্বলি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই জ্যোতি মঙলবাৰে বিয়লি মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰজ্বলন কৰে । উপস্থিত থাকে আছুৰ নেতৃত্ব । লগতে ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় । ১১৭ বিঘা ভূমি সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রৰ পৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ লগতে শ্বহীদ দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ....

ASSAM MOVEMENT
ASSAM MOVEMENT MARTYRS
শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্র
ইটিভি ভাৰত অসম
SWAHID SMARAK KHETRA

ETV Bharat Assamese Team

সম্পাদকৰ পচন্দ

