ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন - ASSAM ARUNACHAL BORDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ অয়ানত বুধবাৰে সন্ধিয়া এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত যুৱকজনক স্থানীয় লোকে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

অয়ানৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত জোনাইৰ পৰা পাচিঘাট অভিমুখে গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰবেগেৰে অহা এখন অচিনাক্ত চাৰিচকীয়া বাহনে মটৰ চাইকেলখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

চাৰিচকীয়া বাহনখনে মটৰ চাইকেলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলিও স্থানীয় লোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷ 

দুৰ্ঘটনাত আহত আৰু নিহত হোৱা যুৱক দুজনৰ পৰিচয় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই । অৱশ্যে, নিহত যুৱকজন জোনাইৰ দৌৰাবস্তি গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AR 09C 1161 ।

এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত বাহনখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আহত যুৱকজন অৰুণাচল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ 

লগতে পঢ়ক : তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু

জোনাই: জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ অয়ানত বুধবাৰে সন্ধিয়া এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত যুৱকজনক স্থানীয় লোকে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

অয়ানৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত জোনাইৰ পৰা পাচিঘাট অভিমুখে গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰবেগেৰে অহা এখন অচিনাক্ত চাৰিচকীয়া বাহনে মটৰ চাইকেলখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

চাৰিচকীয়া বাহনখনে মটৰ চাইকেলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলিও স্থানীয় লোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷ 

দুৰ্ঘটনাত আহত আৰু নিহত হোৱা যুৱক দুজনৰ পৰিচয় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই । অৱশ্যে, নিহত যুৱকজন জোনাইৰ দৌৰাবস্তি গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AR 09C 1161 ।

এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত বাহনখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আহত যুৱকজন অৰুণাচল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ 

লগতে পঢ়ক : তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম অৰুণাচল সীমান্ত
জোনাইত পথ দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ARUNACHAL BORDER
ROAD ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

LEOPARD RECOVERED

মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু

July 16, 2026 at 11:46 AM IST
JONAI NEWS

তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী

July 15, 2026 at 8:28 PM IST
DHING NEWS

ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু

July 15, 2026 at 8:26 PM IST
Tragic death of a fisherman while going to fishing in Kalgachia

মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু

July 15, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.