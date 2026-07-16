জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন - ASSAM ARUNACHAL BORDER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST
জোনাই: জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ অয়ানত বুধবাৰে সন্ধিয়া এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত যুৱকজনক স্থানীয় লোকে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
অয়ানৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত জোনাইৰ পৰা পাচিঘাট অভিমুখে গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰবেগেৰে অহা এখন অচিনাক্ত চাৰিচকীয়া বাহনে মটৰ চাইকেলখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
চাৰিচকীয়া বাহনখনে মটৰ চাইকেলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলিও স্থানীয় লোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷
দুৰ্ঘটনাত আহত আৰু নিহত হোৱা যুৱক দুজনৰ পৰিচয় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই । অৱশ্যে, নিহত যুৱকজন জোনাইৰ দৌৰাবস্তি গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AR 09C 1161 ।
এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত বাহনখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আহত যুৱকজন অৰুণাচল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷
লগতে পঢ়ক : তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু
জোনাই: জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ অয়ানত বুধবাৰে সন্ধিয়া এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত যুৱকজনক স্থানীয় লোকে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
অয়ানৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, যুৱক দুজনে এখন মটৰ চাইকেলত জোনাইৰ পৰা পাচিঘাট অভিমুখে গৈ থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰবেগেৰে অহা এখন অচিনাক্ত চাৰিচকীয়া বাহনে মটৰ চাইকেলখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
চাৰিচকীয়া বাহনখনে মটৰ চাইকেলত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলিও স্থানীয় লোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে ৷
দুৰ্ঘটনাত আহত আৰু নিহত হোৱা যুৱক দুজনৰ পৰিচয় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই । অৱশ্যে, নিহত যুৱকজন জোনাইৰ দৌৰাবস্তি গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AR 09C 1161 ।
এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত বাহনখনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আহত যুৱকজন অৰুণাচল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷
লগতে পঢ়ক : তিতাবৰত মটৰ চাইকেলৰ খুন্দাত মহিলাৰ মৃত্যু