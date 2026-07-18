ETV Bharat / Videos

বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি; ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : দৰঙৰ ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু । মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজন ছিপাঝাৰৰ চ'লাৰদলৰ ডিম্বেশ্বৰ নাথ (৪৭) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে নিশা গোৱাল সন্থাৰ সভাৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হয় এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো । পথৰ ওপৰত ছিঙি পৰি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । নিশাতেই প্ৰথমে ছিপাঝাৰ চিকিৎসালয় আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও লোকজন মৃত্যুমুখত পৰে ।  

ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ বন্ধু এগৰাকীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে কয়, "আমি গোৱাল সন্থাৰ এখন সভাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি আছিলোঁ । ডিম্বেশ্বৰ আগত আহি আছিল, আমি আহি থকা ৰাস্তাত লাইনৰ তাঁৰ আগৰে পৰা ছিঙি পৰি আছিল । তেওঁ গম নাপায়, তাঁৰত ভৰি লাগিল । আমি দেখা পাই তেওঁক বচাবলৈ বাঁহ, হাকোটা আদি বিচাৰোঁ, বিপদৰ সময়ত এইবোৰ বিচাৰি নাপায় । ১০ মিনিটমান সময়ৰ পিছত হাকোটাৰে টানি এৰুৱাই তাক উদ্ধাৰ কৰোঁ । তেতিয়া দহমান বাজিছে, আমি সাতজন আছিলোঁ । গছত লাগি তাঁৰডাল ছিঙিছে, বিদ্যুৎ বিভাগে এইবোৰ গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

আনহাতে, গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগতে চৰকাৰক ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনায় । ইফালে এতিয়াও অঞ্চলটোত বহু বৈদ্যুতিক তাঁৰ বিপদসংকুলভাৱে ওলমি আছে । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো কাণসাৰ নাই । তেনে ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ বিভাগ কেতিয়া সাৰ পাব, কেতিয়া এই বিপদসংকুল তাঁৰসমূহ মেৰামতি কৰিব তাকে লৈ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিদ্যুতৰ লুকা-ভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোৱাঙত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ

মঙলদৈ : দৰঙৰ ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু । মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজন ছিপাঝাৰৰ চ'লাৰদলৰ ডিম্বেশ্বৰ নাথ (৪৭) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শুকুৰবাৰে নিশা গোৱাল সন্থাৰ সভাৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হয় এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো । পথৰ ওপৰত ছিঙি পৰি থকা বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । নিশাতেই প্ৰথমে ছিপাঝাৰ চিকিৎসালয় আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও লোকজন মৃত্যুমুখত পৰে ।  

ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ বন্ধু এগৰাকীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে কয়, "আমি গোৱাল সন্থাৰ এখন সভাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি আছিলোঁ । ডিম্বেশ্বৰ আগত আহি আছিল, আমি আহি থকা ৰাস্তাত লাইনৰ তাঁৰ আগৰে পৰা ছিঙি পৰি আছিল । তেওঁ গম নাপায়, তাঁৰত ভৰি লাগিল । আমি দেখা পাই তেওঁক বচাবলৈ বাঁহ, হাকোটা আদি বিচাৰোঁ, বিপদৰ সময়ত এইবোৰ বিচাৰি নাপায় । ১০ মিনিটমান সময়ৰ পিছত হাকোটাৰে টানি এৰুৱাই তাক উদ্ধাৰ কৰোঁ । তেতিয়া দহমান বাজিছে, আমি সাতজন আছিলোঁ । গছত লাগি তাঁৰডাল ছিঙিছে, বিদ্যুৎ বিভাগে এইবোৰ গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

আনহাতে, গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগতে চৰকাৰক ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনায় । ইফালে এতিয়াও অঞ্চলটোত বহু বৈদ্যুতিক তাঁৰ বিপদসংকুলভাৱে ওলমি আছে । কিন্তু এইক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো কাণসাৰ নাই । তেনে ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ বিভাগ কেতিয়া সাৰ পাব, কেতিয়া এই বিপদসংকুল তাঁৰসমূহ মেৰামতি কৰিব তাকে লৈ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :বিদ্যুতৰ লুকা-ভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোৱাঙত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্টৰ ঘটনা
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
SIPAJHAR ELECTROCUTED INCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

man from assam majuli has died mysteriously in Andhra Pradesh

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱকৰ

July 18, 2026 at 5:39 PM IST
NEET UG 2026 results

নীটত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰঙলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে তেজস প্ৰতীম চহৰীয়াই

July 18, 2026 at 3:27 PM IST
A forest officer shot while on duty in Orang National Park

ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ বন বিষয়া

July 18, 2026 at 2:47 PM IST
Police seized huge quantity of drugs and cash from tingkhong Dibrugarh

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

July 18, 2026 at 2:01 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.