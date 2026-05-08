পথৰ কাষত চাঙত বহি থাকোতেই মহতিয়ালে তীব্ৰবেগী বাহনে, এজন নিহত - KALABOR ROAD ACCIDENT

চাঙত বহি থাকোতেই মহতিয়ালে তীব্ৰবেগী বাহনে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 10:02 AM IST

কলিয়াবৰ: চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই । কলিয়াবৰত পথৰ কাষৰ চাঙত বহি থাকোতেই এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে দুজন ব্যক্তিক । ইয়াৰে এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্য়ু হোৱাৰ লগতে আনজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

কুঁৱৰীটোল-শিলঘাট পথৰ চামধৰা গাঁৱত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো । পথৰ কাষৰ চাঙত বহি থকা অৱস্থাত এ এছ০২ ৭৫৩৩ নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী বাহন এখনে মহতিয়াই নিয়ে দুজন লোকক । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য মতে, বাহনখন তীব্ৰ গতিত আহি এজোপা গছত খুন্দা মাৰি এখন দোকানৰ কাষৰ চাঙত বহি থকা দুয়োজন ব্যক্তিকে মহতিয়াই নিয়ে । এই ঘটনাত চেনাইৰাম গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালকজনে সুৰা সেৱন কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ।

কলিয়াবৰত  প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ অন্তত গুৰুতৰভাৱে আহত গৌতম শইকীয়াক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । এইঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্য়ক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "চাঙত বহি থাকোতেই বাহনখনে খুন্দিয়াই । ফলত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্য়ু হয় । বাহনখন তীব্ৰগতিত আহি এডাল গছত খুন্দা মৰাৰ পিচত দোকানখনতো খুন্দিয়াই । গছডাল থকা বাবে মোৰ লগতে মা, স্বামী আৰু ছোৱালীজনীৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিল ।" 

