ETV Bharat / Videos

মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, শিশুসহ আহত পাঁচ - সুৰাসক্ত

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, শিশুসহ আহত পাঁচ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ উদণ্ড চালকৰ বাবে এটাৰ পাছত আন এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

এইবাৰ মৰাণৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । মৰাণৰ খটখটিত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু যাত্ৰীবাহী অট'ৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন থিতাতে নিহত হয় । শিশু-মহিলাসহ প্ৰায় পাঁচগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।  

নিহত লোকজনৰ বীৰেণ ভূমিজ । আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

এএছ ০৬ এক্স ৬১৬৮ নম্বৰৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন শিৱসাগৰৰ পৰা মৰাণ অভিমুখে আহি আছিল । আনহাতে মৰাণৰ পৰা ঝলম অভিমুখে ৮/৯ গৰাকী যাত্ৰী লৈ এএছ ০৪ বিচি ২৩৭৭ নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী অ'টখন গৈ আছিল ।  

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনে যাত্ৰীবাহী অট'খনত খুন্দা মৰাৰ ফলত যাত্ৰীসকল পথত উফৰি পৰে । 

এই বাহনখনত মুঠ চাৰিগৰাকী লোক আছিল । চালকৰ আসনত থকা যুৱকজন সুৰাসক্ত হৈ আছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

একেখন মটৰচাইকেলত আছিল ৪ জন, থিতাতে ৩ জনৰ মৃত্যু

মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ উদণ্ড চালকৰ বাবে এটাৰ পাছত আন এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

এইবাৰ মৰাণৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । মৰাণৰ খটখটিত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু যাত্ৰীবাহী অট'ৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন থিতাতে নিহত হয় । শিশু-মহিলাসহ প্ৰায় পাঁচগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।  

নিহত লোকজনৰ বীৰেণ ভূমিজ । আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

এএছ ০৬ এক্স ৬১৬৮ নম্বৰৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন শিৱসাগৰৰ পৰা মৰাণ অভিমুখে আহি আছিল । আনহাতে মৰাণৰ পৰা ঝলম অভিমুখে ৮/৯ গৰাকী যাত্ৰী লৈ এএছ ০৪ বিচি ২৩৭৭ নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী অ'টখন গৈ আছিল ।  

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনে যাত্ৰীবাহী অট'খনত খুন্দা মৰাৰ ফলত যাত্ৰীসকল পথত উফৰি পৰে । 

এই বাহনখনত মুঠ চাৰিগৰাকী লোক আছিল । চালকৰ আসনত থকা যুৱকজন সুৰাসক্ত হৈ আছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

একেখন মটৰচাইকেলত আছিল ৪ জন, থিতাতে ৩ জনৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
শিৱসাগৰ
সুৰাসক্ত
ROAD ACCIDENT IN MORAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DGP HARMEET SINGH

নলবাৰীৰ দৌলাশালত স্থাপিত অত্যাধুনিক মাদক দ্ৰব্য ধ্বংস কৰা যন্ত্ৰস্থল পৰিদৰ্শন ডিজিপিৰ

July 5, 2026 at 8:40 PM IST
Fire broke out at Lakhimpur District Commissioner's Office

লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অগ্নিকাণ্ড

July 5, 2026 at 5:46 PM IST
Tense situation in Rangia over an accident, pistol seized

ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ

July 5, 2026 at 4:53 PM IST
Minister Piyush Hazarika is campaigning for the Nagaon Lok Sabha constituency by-election

চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰোল : পীযুষ হাজৰীকা

July 5, 2026 at 3:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.