জোনাইত গাহৰি মাংস ভক্ষণ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কিশোৰ - JONAI PIG MEAT POISONING
Published : May 25, 2026 at 11:00 PM IST
জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত গাহৰি মাংস খোৱাৰ পিছতে এজন কিশোৰ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, জোনাই মধ্যপুৰ গাঁৱৰ ৰাহুল দলে নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জোনাই ৰুচিনস্থিত এখন গাহৰি মাংসৰ দোকানৰ পৰা গাহৰি মাংস ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে উক্ত মাংস ভক্ষণ কৰাৰ পিছতেই হঠাতে তেওঁৰ পুত্ৰৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া হৈ পৰে । বমি, পেটৰ তীব্ৰ বিষ, ডায়েৰীয়া আৰু অস্বাভাৱিক অসুস্থতাৰ লক্ষণ দেখা দিয়াত তৎক্ষণাত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । বৰ্তমান কিশোৰজন সংকটজনক অৱস্থাত জোনাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীয়ে গাহৰি পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে মাংস বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নিয়ম অনুসৰি গাহৰি কটাৰ পূৰ্বে গাহৰিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক হ’লেও বহু ক্ষেত্ৰত কেৱল কাগজে-কলমে অনুমতি দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে ।
ইফালে ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । তদুপৰি জোনাই অঞ্চলত বিক্ৰী হোৱা গাহৰিৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবেও ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
