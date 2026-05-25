ETV Bharat / Videos

জোনাইত গাহৰি মাংস ভক্ষণ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কিশোৰ - JONAI PIG MEAT POISONING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত গাহৰি মাংস ভক্ষণ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কিশোৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত গাহৰি মাংস খোৱাৰ পিছতে এজন কিশোৰ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, জোনাই মধ্যপুৰ গাঁৱৰ ৰাহুল দলে নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জোনাই ৰুচিনস্থিত এখন গাহৰি মাংসৰ দোকানৰ পৰা গাহৰি মাংস ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে উক্ত মাংস ভক্ষণ কৰাৰ পিছতেই হঠাতে তেওঁৰ পুত্ৰৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া হৈ পৰে । বমি, পেটৰ তীব্ৰ বিষ, ডায়েৰীয়া আৰু অস্বাভাৱিক অসুস্থতাৰ লক্ষণ দেখা দিয়াত তৎক্ষণাত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । বৰ্তমান কিশোৰজন সংকটজনক অৱস্থাত জোনাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীয়ে গাহৰি পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে মাংস বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নিয়ম অনুসৰি গাহৰি কটাৰ পূৰ্বে গাহৰিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক হ’লেও বহু ক্ষেত্ৰত কেৱল কাগজে-কলমে অনুমতি দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে ।

ইফালে ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । তদুপৰি জোনাই অঞ্চলত বিক্ৰী হোৱা গাহৰিৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবেও ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অৰুণাচলী লোকক ?

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত গাহৰি মাংস খোৱাৰ পিছতে এজন কিশোৰ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, জোনাই মধ্যপুৰ গাঁৱৰ ৰাহুল দলে নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জোনাই ৰুচিনস্থিত এখন গাহৰি মাংসৰ দোকানৰ পৰা গাহৰি মাংস ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে উক্ত মাংস ভক্ষণ কৰাৰ পিছতেই হঠাতে তেওঁৰ পুত্ৰৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া হৈ পৰে । বমি, পেটৰ তীব্ৰ বিষ, ডায়েৰীয়া আৰু অস্বাভাৱিক অসুস্থতাৰ লক্ষণ দেখা দিয়াত তৎক্ষণাত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় । বৰ্তমান কিশোৰজন সংকটজনক অৱস্থাত জোনাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে জোনাই মহকুমা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীয়ে গাহৰি পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে মাংস বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নিয়ম অনুসৰি গাহৰি কটাৰ পূৰ্বে গাহৰিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক হ’লেও বহু ক্ষেত্ৰত কেৱল কাগজে-কলমে অনুমতি দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে ।

ইফালে ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । তদুপৰি জোনাই অঞ্চলত বিক্ৰী হোৱা গাহৰিৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবেও ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অৰুণাচলী লোকক ?

For All Latest Updates

TAGGED:

গাহৰি মাংসত বিষক্ৰিয়া
জোনাইত গাহৰি মাংসত বিষক্ৰিয়া
জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI PIG MEAT POISONING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

BHUTANS PM DASHO TSHERING TOBGAY

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী টাবগে

May 25, 2026 at 5:47 PM IST
Tezpur road accident

তেজপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে মেধাৱী ছাত্ৰৰ

May 25, 2026 at 4:12 PM IST
Assam State Construction Workers' Union

মঙলদৈত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান

May 25, 2026 at 3:40 PM IST
Cyber criminal arrested in Barpeta

এটিএম কাৰ্ড সলনি কৰি ধন সৰকোৱা দুই চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ

May 24, 2026 at 10:50 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.