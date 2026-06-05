ETV Bharat / Videos

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰকৃতিত কুঠাৰাঘাত, গছ কাটি বিতৰ্কত বিদ্যালয় - WORLD ENVIRONMENT DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰকৃতিত কুঠাৰাঘাত, গছ কাটি বিতৰ্কত বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সজাগতা অনাৰ বাৰ্তাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা ৰোপণ কৰা হয় গছপুলি । নাগৰিক, চৰকাৰ, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ৰোপণ কৰে গছপুলি । কিন্তু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত গছ কাটি বিতৰ্কত সাঙোৰ খাইছে নগাঁৱৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান । নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিস্থিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় নাৰায়না কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয় চৌহদৰ এজোপা গছ কটাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় নগাঁৱত ।  

গছ কটা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় লোকৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাও জাঙুৰ খাই উঠে । জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত হৈ গছ কটাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি খবৰ দিয়ে নগাঁও বন বিভাগক । বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অনুমতি অবিহনে গছ কটা কাৰ্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বন বিভাগৰ বিষয়ায়ো । ইপিনে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত গছ কটা শিক্ষানুষ্ঠান নাৰায়নাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এছিয়াটিক প্ৰজাতিৰ দুটা ভালুক

দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এছিয়াটিক প্ৰজাতিৰ দুটা ভালুক

নগাঁও: পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সজাগতা অনাৰ বাৰ্তাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা ৰোপণ কৰা হয় গছপুলি । নাগৰিক, চৰকাৰ, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ৰোপণ কৰে গছপুলি । কিন্তু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত গছ কাটি বিতৰ্কত সাঙোৰ খাইছে নগাঁৱৰ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান । নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিস্থিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় নাৰায়না কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয় চৌহদৰ এজোপা গছ কটাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় নগাঁৱত ।  

গছ কটা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় লোকৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাও জাঙুৰ খাই উঠে । জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত হৈ গছ কটাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি খবৰ দিয়ে নগাঁও বন বিভাগক । বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অনুমতি অবিহনে গছ কটা কাৰ্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বন বিভাগৰ বিষয়ায়ো । ইপিনে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত গছ কটা শিক্ষানুষ্ঠান নাৰায়নাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এছিয়াটিক প্ৰজাতিৰ দুটা ভালুক

দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল এছিয়াটিক প্ৰজাতিৰ দুটা ভালুক

For All Latest Updates

TAGGED:

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়
গছ কটা
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD ENVIRONMENT DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police destroyed ganja cultivation

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ

June 5, 2026 at 8:09 PM IST
Kalgachia News

কলগাছিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী-ৰাইজে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী

June 5, 2026 at 7:56 PM IST
Jonai train vehicle collision

ৰে'লে মহটিয়াই নিলে বাহন, জোনাইৰ ডেকাপামত হতাহত ২

June 5, 2026 at 7:20 PM IST
Assam Police's anti-drugs operation

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এক্সন মুডত অসম আৰক্ষী

June 4, 2026 at 4:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.