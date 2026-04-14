ETV Bharat / Videos

মঙলবাৰে বৰমাত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৬৩ সংখ্যক ৰঙালী বিহু পালন - GORU BIHU 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰমাত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৬৩ সংখ্যক ৰঙালী বিহু পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 11:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : মঙলবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে গৰু বিহু ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে বৰমাতো পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মঙলবাৰে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল ৬৩ সংখ্যক বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন । গৰু বিহুৰ সমান্তৰালকৈ বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচী বিহু পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা হয় । বৰমাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সভাপতি কন্দৰ্প শৰ্মাই বিহুৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই বন্তি প্ৰজ্বলন, স্মৃতি তৰ্পন, জুবিন গাৰ্গৰ ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এদিনীয়া বিহু কাৰ্যসূচী ৷

ইয়াৰ পাছতে বৰমা অঞ্চলৰ বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে কণিষ্ঠজনে । তাৰ পিছতেই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে বৰমা পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ৰজনী বৰজৌৱাৰীয়ে । ঢোল-পেঁপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু । বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক দলৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে সমন্বয়ৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হয় বৰমা ।

লগতে পঢ়ক:ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী

For All Latest Updates

TAGGED:

বাক্সা
গৰু বিহু ২০২৬
বৰমাত গৰু বিহু পালন
GORU BIHU 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.