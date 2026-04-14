মঙলবাৰে বৰমাত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৬৩ সংখ্যক ৰঙালী বিহু পালন - GORU BIHU 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 14, 2026 at 11:02 PM IST
বাক্সা : মঙলবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰে গৰু বিহু ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে বৰমাতো পালন কৰা হয় গৰু বিহু ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মঙলবাৰে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল ৬৩ সংখ্যক বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলন । গৰু বিহুৰ সমান্তৰালকৈ বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচী বিহু পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰা হয় । বৰমাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সভাপতি কন্দৰ্প শৰ্মাই বিহুৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই বন্তি প্ৰজ্বলন, স্মৃতি তৰ্পন, জুবিন গাৰ্গৰ ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আদি কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এদিনীয়া বিহু কাৰ্যসূচী ৷
ইয়াৰ পাছতে বৰমা অঞ্চলৰ বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে কণিষ্ঠজনে । তাৰ পিছতেই সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে বৰমা পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ৰজনী বৰজৌৱাৰীয়ে । ঢোল-পেঁপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰে বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু । বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক দলৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে সমন্বয়ৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হয় বৰমা ।
লগতে পঢ়ক:ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী
লগতে পঢ়ক:ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী