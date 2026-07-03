ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৫ বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা' প্ৰদান​ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: দিনজোৰা শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰে পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

​মহাবিদ্যালয়ৰ ১৯টা বিভাগৰ সাফল্যক লৈ আয়োজিত 'উৎকৰ্ষ-২০২৬' অনুষ্ঠানত ভূগোল বিভাগে 'শ্ৰেষ্ঠ বিভাগ বঁটা' লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰাণীবিজ্ঞান, অসমীয়া, ৰসায়ন আৰু গণিত বিভাগকো বিশেষ বিভাগীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু প্ৰীতি মহন্ত কলিতা উপস্থিত থাকে ।

​শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক এ কে বৰাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত 'সন্মান' অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ৫ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা, ২০২৬' প্ৰদান কৰা হয় ।  

বঁটা প্ৰাপকসকল হ'ল ক্ৰমে ​মনেশ্বৰ দেউৰী (সাহিত্য), ​ডঃ পৱন গগৈ (সংস্কৃতি)​, ভগৱান ভৰালী (ক্ৰীড়া), ​সোণাৰাম বণিয়া (কৃষি)​, ডঃ দেৱজিত কলিতা (যুৱ উদ্যোগপতি)​ ।

আনহাতে, 'ৰংতৰং' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট দেশপ্ৰেমিক শিল্পী বাবা সত্যনাৰায়ণ মৌৰ্য আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শৰৎ বৰকটকী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনত মৰিগাঁৱৰ ছয়গৰাকীয়ে আজুৰিলে পদক

মৰিগাঁও: দিনজোৰা শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰে পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছতে ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আৰু ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

​মহাবিদ্যালয়ৰ ১৯টা বিভাগৰ সাফল্যক লৈ আয়োজিত 'উৎকৰ্ষ-২০২৬' অনুষ্ঠানত ভূগোল বিভাগে 'শ্ৰেষ্ঠ বিভাগ বঁটা' লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰাণীবিজ্ঞান, অসমীয়া, ৰসায়ন আৰু গণিত বিভাগকো বিশেষ বিভাগীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু প্ৰীতি মহন্ত কলিতা উপস্থিত থাকে ।

​শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক এ কে বৰাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত 'সন্মান' অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ৫ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা, ২০২৬' প্ৰদান কৰা হয় ।  

বঁটা প্ৰাপকসকল হ'ল ক্ৰমে ​মনেশ্বৰ দেউৰী (সাহিত্য), ​ডঃ পৱন গগৈ (সংস্কৃতি)​, ভগৱান ভৰালী (ক্ৰীড়া), ​সোণাৰাম বণিয়া (কৃষি)​, ডঃ দেৱজিত কলিতা (যুৱ উদ্যোগপতি)​ ।

আনহাতে, 'ৰংতৰং' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট দেশপ্ৰেমিক শিল্পী বাবা সত্যনাৰায়ণ মৌৰ্য আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শৰৎ বৰকটকী উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসনত মৰিগাঁৱৰ ছয়গৰাকীয়ে আজুৰিলে পদক

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস
মৰিগাঁও উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
MORIGAON COLLEGE FOUNDATION DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Gangapur is in mourning over Mridumudra's death

মৃদুমুদ্ৰাৰ মৃত্যুত শোকাস্তব্ধ গংগাপুৰ: কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আহ্বান আছুৰ

July 3, 2026 at 3:33 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK

বটদ্ৰৱাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, তৎপৰতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্য বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:15 PM IST
Nalbari Forest Department

অবৈঠ কাঠৰ দোকান বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ

July 3, 2026 at 3:00 PM IST
Two Assamese enjoyed football in Washington wearing T-shirts with Zubeen Garg's photo

জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই

July 3, 2026 at 2:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.