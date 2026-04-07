অন্তিমদিনা বাইক ৰেলীৰে বৃহৎ শক্তি প্ৰদৰ্শন ধুবুৰীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 7, 2026 at 5:04 PM IST
ধুবুৰী: প্ৰতিটো দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে ৮ নং ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী উত্তম কুমাৰ প্ৰসাদে বৃহৎ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন উপলক্ষে মঙলবাৰে উত্তম কুমাৰ প্ৰসাদৰ সমৰ্থনত ধুবুৰী চহৰত এক বিশাল বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয় । সমৰ্থক আৰু বিজেপি-অগপ কৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত উক্ত বাইক ৰেলীৰে ধুবুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
এনডিএ সমৰ্থিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী উত্তম কুমাৰ প্ৰসাদে কয়,"আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষ দিন । ৰাইজে যি ধৰণে মোক সঁহাৰি দিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই বৰ আনন্দিত । ধুবুৰীত এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে । ৰাইজেই মোৰ ভৰসা ।" নিৰ্বাচনৰ দিনা প্ৰতিজন ভোটাৰ ৰাইজে যাতে নিজৰ নিজৰ ভোটধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনায় ।
