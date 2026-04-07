প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা ৰঙিয়াত শক্তি প্ৰদৰ্শন শাসক-বিৰোধীৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 4:26 PM IST

ৰঙিয়া: মঙলবাৰে বিয়লি পাঁচ বজাত অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত শক্তি প্ৰদৰ্শন শাসক-বিৰোধীৰ ৷ দুয়োপক্ষৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সমৰ্থকক লগত লৈ ৰঙিয়া সমষ্টিত বাহিৰ কৰে বাইক ৰেলী ৷

ৰেলীৰ মাজতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই কয়, "এনডিএৰ সমৰ্থনত সমষ্টিটোৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোক আজি ওলাই আহিছে ৷ যুৱ প্ৰজন্মৰ বহু লোক আহিছে আজি । সকলোৰে মুখে মুখে এটাই কথা- আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ ।"

ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীয়ে ৰঙিয়াৰ সোণেশ্বৰৰ পুঠিমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল ৰেলী বাহিৰ কৰে ৷ ৰেলীৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰীয়ে কয়, "মই ইয়াতে পঢ়া আৰু ইয়াতেই ডাঙৰ হোৱা ৷ গতিকে মই পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ খেলপথাৰৰ পৰাই আজি ৰেলী আৰম্ভ কৰিছো ৷  মানুহৰ মৰম আৰু সঁহাৰি অভুতপূৰ্ব  ৷ আশা কৰিছো নিশ্চয় জয়ী হ'ম ৷"

লগতে পঢ়ক:অসমৰ ৰাইজে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ বনাব : বৈজয়ন্ত পাণ্ডা

