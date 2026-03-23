অসমৰ খিলঞ্জীয়াক আগ্ৰাসনৰ পৰা সুৰক্ষা, সৰ্বাংগীন বিকাশ আমাৰ লক্ষ্য : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

অসমৰ খিলঞ্জীয়াক আগ্ৰাসনৰ পৰা সুৰক্ষা কৰা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 7:10 PM IST

নলবাৰী : সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত নলবাৰী জিলাতো শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ বালিলেছাস্থিত শ্ৰীশ্ৰী কালী মন্দিৰত মা কালীৰ আশীৰ্বাদ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ পত্নী, দলীয় সতীৰ্থকক লগত লৈ বালিলেছা কালী দেৱালয় আৰু শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰত আশীষ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, "নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবই ৷ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমান প্ৰত্যাহ্বন হ'ব ৷ বিগত ৫ বছৰত নলবাৰীৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰাৰ সুবিধা পালো যাৰ বাবে ৰাইজে এইবাৰ হিয়া উজাৰি মৰম দিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ অসম উন্নয়ন হৈছে ঠিক নলবাৰীটো একে উন্নয়ন হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক:কামৰূপ মহানগৰীত মনোনয়ন দাখিল প্ৰদ্যুৎ, মীৰা, দিপ্লুৰঞ্জন, বিজয়ী, বিদিশা, কুংকি, বিদিশাৰ

নলবাৰী : সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত নলবাৰী জিলাতো শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ বালিলেছাস্থিত শ্ৰীশ্ৰী কালী মন্দিৰত মা কালীৰ আশীৰ্বাদ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ পত্নী, দলীয় সতীৰ্থকক লগত লৈ বালিলেছা কালী দেৱালয় আৰু শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰত আশীষ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, "নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবই ৷ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমান প্ৰত্যাহ্বন হ'ব ৷ বিগত ৫ বছৰত নলবাৰীৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰাৰ সুবিধা পালো যাৰ বাবে ৰাইজে এইবাৰ হিয়া উজাৰি মৰম দিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ অসম উন্নয়ন হৈছে ঠিক নলবাৰীটো একে উন্নয়ন হৈছে ৷"

লগতে পঢ়ক:কামৰূপ মহানগৰীত মনোনয়ন দাখিল প্ৰদ্যুৎ, মীৰা, দিপ্লুৰঞ্জন, বিজয়ী, বিদিশা, কুংকি, বিদিশাৰ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
নলবাৰী
জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
অশোক শৰ্মা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

সম্পাদকৰ পচন্দ

