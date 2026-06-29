ETV Bharat / Videos

বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন - OLDER PERSONS DAY CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা আইতা দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : সোমবাৰে বিদ্যা ভাৰতী, অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ সংবদ্ধ শিশু শিক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন কৰা হয় । 

দিৱসটোৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৫০ গৰাকীৰো অধিক ককা-আইতাৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ৷

বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক বিনোদ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় ককা-আইতা দিৱসৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভা ৷

সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান আচাৰ্য হিমানী বৈশ্যই কয়, "ককা-আইতাসকল প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে পৰম পূজনীয় । বয়সৰ লগে লগে তেওঁলোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে। আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ এই অনুভৱ দূৰ কৰিব লাগিব ৷"

বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক সঞ্চালক তিলক বৈশ্য, কিশোৰ শৰ্মা, উপ প্ৰধান আচাৰ্য নৱজিৎ বৈশ্যৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ অন্যান্য আচাৰ্য-আচাৰ্যা, পৰিচালনা সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া তথা শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থকা সভাত আচাৰ্যা ডালিমী বৰুৱা বৈশ্য, ছাত্ৰী নিহাৰিকা মেচবিনে ভাষণ দিয়াৰ লগতে ছাত্র হৃদয়জ্যোতি তালুকদাৰে কবিতা পাঠ কৰে ।

লগতো পঢ়ক : অভাৱৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈঃ পূজা শইকীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা

নলবাৰী : সোমবাৰে বিদ্যা ভাৰতী, অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ সংবদ্ধ শিশু শিক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত ককা-আইতা দিৱস পালন কৰা হয় । 

দিৱসটোৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৫০ গৰাকীৰো অধিক ককা-আইতাৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ৷

বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক বিনোদ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় ককা-আইতা দিৱসৰ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভা ৷

সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান আচাৰ্য হিমানী বৈশ্যই কয়, "ককা-আইতাসকল প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে পৰম পূজনীয় । বয়সৰ লগে লগে তেওঁলোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে। আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ এই অনুভৱ দূৰ কৰিব লাগিব ৷"

বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক সঞ্চালক তিলক বৈশ্য, কিশোৰ শৰ্মা, উপ প্ৰধান আচাৰ্য নৱজিৎ বৈশ্যৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ অন্যান্য আচাৰ্য-আচাৰ্যা, পৰিচালনা সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া তথা শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থকা সভাত আচাৰ্যা ডালিমী বৰুৱা বৈশ্য, ছাত্ৰী নিহাৰিকা মেচবিনে ভাষণ দিয়াৰ লগতে ছাত্র হৃদয়জ্যোতি তালুকদাৰে কবিতা পাঠ কৰে ।

লগতো পঢ়ক : অভাৱৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীলতালৈঃ পূজা শইকীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন
বিদ্যা ভাৰতী
ETV BHARAT ASSAM
OLDER PERSONS DAY CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Flood Alert : The water level of many rivers in Dhubri district is rising

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ : ধুবুৰী জিলাত ক্ৰমাৎ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

June 29, 2026 at 5:42 PM IST
terrible fire destroyed warehouses along with commercial establishments in Chinamara

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যোৰহাটত ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ গুডাম ভস্মীভূত

June 29, 2026 at 4:24 PM IST
Lakhimpur Police

লখিমপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লাখে লাখে টকা

June 29, 2026 at 4:22 PM IST
ABHAYAPURI TOWN

নিশা হ'লে অভয়াপুৰীত নজ্বলে হাই-মাষ্ট লাইট, কিন্তু কিয় ?

June 29, 2026 at 3:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.