ETV Bharat / Videos

ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা LIVE - JAGANNATH RATH YATRA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা LIVE (Etv Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 9:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ওড়িশাৰ পুৰীত আৰম্ভ হৈছে ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৰী ৰথযাত্ৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাক হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু প্ৰাচীন ধৰ্মীয় উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তই পুৰীত এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলোভদ্ৰ আৰু ভগ্নী দেৱী সুভদ্ৰাৰ সৈতে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁৰ ভক্তসকলক দৰ্শন দিয়ে । এই মুহূৰ্তটো অলৌকিক, আচৰিত আৰু আৱেগিক ।

জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰশাসনে জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ বিশদ সূচী প্ৰকাশ কৰিছে । এই সূচী অনুসৰি মহাপ্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ পৰম্পৰাগত পাহান্দী পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ নিশা ১২:৩০ বজালৈকে চলিব । ইয়াৰ লগতে মূল ৰথযাত্ৰা সন্ধিয়া ৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

ওড়িশাৰ পুৰীত আৰম্ভ হৈছে ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৰী ৰথযাত্ৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাক হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু প্ৰাচীন ধৰ্মীয় উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তই পুৰীত এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলোভদ্ৰ আৰু ভগ্নী দেৱী সুভদ্ৰাৰ সৈতে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁৰ ভক্তসকলক দৰ্শন দিয়ে । এই মুহূৰ্তটো অলৌকিক, আচৰিত আৰু আৱেগিক ।

জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰশাসনে জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ বিশদ সূচী প্ৰকাশ কৰিছে । এই সূচী অনুসৰি মহাপ্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ পৰম্পৰাগত পাহান্দী পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ নিশা ১২:৩০ বজালৈকে চলিব । ইয়াৰ লগতে মূল ৰথযাত্ৰা সন্ধিয়া ৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

For All Latest Updates

TAGGED:

জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা
পুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
JAGANNATH RATH YATRA LIVE
BHAGWAN JAGANNATH RATH YATRA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিন LIVE

July 15, 2026 at 9:36 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সপ্তমটো দিন LIVE

July 14, 2026 at 9:36 AM IST
assam assembly budget session 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ষষ্ঠটো দিন LIVE

July 13, 2026 at 9:37 AM IST
Assam Budget 2026-27

বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট

July 10, 2026 at 9:35 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.