ETV Bharat / Videos

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা; হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা; হোটেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত হোটেল ব্লু মুনত দুই যুৱকৰ কাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কূটাঘাতৰ উদ্দেশ্যে নগৰখনৰ হোটেলত দুই যুৱকে বাহৰ পাতিছিল নেকি তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য । ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।  

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোলাঘাট আৰু বঙাইগাঁৱৰ দুজন যুৱকে হোটল ব্লু মুনৰ এটা কোঠা ভাৰাত লৈ নিশাটো কটায় । কিন্তু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই পুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে যে যুৱক দুজন কোঠাৰ পৰা অন্তৰ্ধান । আনহাতে, যুৱক দুজন থকা কোঠাত সন্দেহজনকভাৱে কিছু তাঁৰৰ টুকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি হোটেল কৰ্তৃপক্ষই গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত বিষয়টো অৱগত কৰে । আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ ব্যাপক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।  

স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কূটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে যুৱক দুজনক নিয়োগ কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমান নিশ্চিত তথ্য উদঘাটন হোৱা নাই ।  

এই সম্পৰ্কে হোটেলখনৰ পৰিচালক প্ৰিন্স দাসে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১০ মান বজাত বঙাইগাঁও আৰু গোলাঘাটৰ দুজন যুৱকে হোটেলৰ এটা কোঠা লয় । তাৰ পাছত অলপ সময় যোৱাৰ পাছত যুৱক দুজনে মোক দুটা ৰিম'ৰ্ট বিচাৰে । মই নাই বুলি কোৱাত কোঠালৈ গুচি যায় । নিশা কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ গোন্ধ ওলাই আছিল । তেওঁলোকক মাতি এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ জনালোঁ । পুৱা আমক অৱগত নকৰাকৈ দুয়োজন যুৱক হোটেলৰ পৰা ওলাই যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ পাছত আমি তেওঁলোক থকা কোঠাটোৰ ভিতৰত গৈ চাওঁতে সৰু সৰু তাঁৰৰ টুকুৰা পৰি থকা দেখোঁ । তাৰ পাছত আমি লগে লগে গোলাঘাট আৰক্ষীক খবৰ দিওঁ । আৰক্ষীয়ে আহি কোঠাটোৰ ভিতৰখন চাই বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ গৈছে । যিহেতু কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস, গতিকে কি উদ্দেশ্য লৈ যুবক দুজন আহিছে ধৰিব পৰা নাই ।"

অৱশ্যে এই ঘটনা সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনোধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক :স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

গোলাঘাট : স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত হোটেল ব্লু মুনত দুই যুৱকৰ কাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কূটাঘাতৰ উদ্দেশ্যে নগৰখনৰ হোটেলত দুই যুৱকে বাহৰ পাতিছিল নেকি তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য । ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।  

বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোলাঘাট আৰু বঙাইগাঁৱৰ দুজন যুৱকে হোটল ব্লু মুনৰ এটা কোঠা ভাৰাত লৈ নিশাটো কটায় । কিন্তু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই পুৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে যে যুৱক দুজন কোঠাৰ পৰা অন্তৰ্ধান । আনহাতে, যুৱক দুজন থকা কোঠাত সন্দেহজনকভাৱে কিছু তাঁৰৰ টুকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি হোটেল কৰ্তৃপক্ষই গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত বিষয়টো অৱগত কৰে । আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ ব্যাপক অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।  

স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কূটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে যুৱক দুজনক নিয়োগ কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমান নিশ্চিত তথ্য উদঘাটন হোৱা নাই ।  

এই সম্পৰ্কে হোটেলখনৰ পৰিচালক প্ৰিন্স দাসে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১০ মান বজাত বঙাইগাঁও আৰু গোলাঘাটৰ দুজন যুৱকে হোটেলৰ এটা কোঠা লয় । তাৰ পাছত অলপ সময় যোৱাৰ পাছত যুৱক দুজনে মোক দুটা ৰিম'ৰ্ট বিচাৰে । মই নাই বুলি কোৱাত কোঠালৈ গুচি যায় । নিশা কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ গোন্ধ ওলাই আছিল । তেওঁলোকক মাতি এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ জনালোঁ । পুৱা আমক অৱগত নকৰাকৈ দুয়োজন যুৱক হোটেলৰ পৰা ওলাই যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "তাৰ পাছত আমি তেওঁলোক থকা কোঠাটোৰ ভিতৰত গৈ চাওঁতে সৰু সৰু তাঁৰৰ টুকুৰা পৰি থকা দেখোঁ । তাৰ পাছত আমি লগে লগে গোলাঘাট আৰক্ষীক খবৰ দিওঁ । আৰক্ষীয়ে আহি কোঠাটোৰ ভিতৰখন চাই বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ গৈছে । যিহেতু কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস, গতিকে কি উদ্দেশ্য লৈ যুবক দুজন আহিছে ধৰিব পৰা নাই ।"

অৱশ্যে এই ঘটনা সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনোধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক :স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬
গোলাঘাটৰ হোটেলত আপত্তিজনক সামগ্ৰী
হোটেল ব্লু মুন গোলাঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT HOTEL SENSATIONAL CASE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80TH INDEPENDENCE DAY

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান সোণোৱালৰ

August 14, 2026 at 10:26 AM IST
Charaideo district BJP Har Ghar Triranga Yatra at Sonari on the occasion of Independence Day

বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ?

August 14, 2026 at 9:51 AM IST
A woman died because the fire brigade couldn't arrive on Time at Kalgachia

সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু

August 14, 2026 at 8:11 AM IST
Veer Lachit Sena leader Shrinkhal Chaliha reacted over the Assam-Arunachal border situation

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা

August 13, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.