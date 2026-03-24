মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জগদীশ মদাহীৰ, মনোনয়ন দাখিল কৰিলে নৱ কুমাৰ শৰণীয়াইও - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

মনোনয়ন দাখিল কৰিলে নৱ কুমাৰ শৰণীয়া আৰু জগদীশ মদাহীয়ে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 5:36 PM IST

বাক্সা: মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা ৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰাক্তন সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ হৈ মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰে নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ৷ মনোনয়নপত্ৰ প্ৰদান কৰি সাংবাদিকৰ আগত কয়, "৪১ নং মানাহ বিধানসভা সমষ্টিত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত ৰাইজৰ পৰা ৷ মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ যদি বৈধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ৪খনকৈ আসন লাভ কৰিম ৷ বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ কোনো দল নাছিল, ৰাইজেই আমাক আদৰি লৈছিল ৷ মই এম পি হিচাপে জিকিছিলোঁ ৷"

ইফালে ৪১ নং মানাহ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জগদীশ মদাহীয়েও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰা কথা উল্লেখ কৰাত প্ৰাৰ্থী জগদীশ মদাহীয়ে কয় যে,"ছাগলে নাখায় কি, পাগলে নকয় কি ? কংগ্ৰেছৰ হাৱা দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে ৷ এই নিৰ্বাচনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক তেজপুৰত ভৰ্তি কৰি লগা হ'বও পাৰে । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈ লাভ নাই ৷"

লগতে পঢ়ক: বহুখিনি উন্নয়ন হৈও মাজুলীত অৱস্থাহীন স্বাস্থ্যখণ্ড, চৰকাৰলৈ কি আহ্বান মাজুলীৰ মহিলাৰ ?

উদুলি-মুদুলি হৈ পৰিল যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, পৰিল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মনোনয়ন

