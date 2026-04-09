ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 5:06 PM IST
ৰঙিয়া: কমলপুৰ সমষ্টিৰ সূতাৰগাঁৱৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই পত্নীৰ সৈতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । ভোটাৰ ৰাইজক নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই । নিজে ভোটদান কৰাৰ পিছত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই অসমৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
পুৱা ১১ বজাৰ পূৰ্বেই ৪০% ভোটদান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এই হাৰ ৭৫-৮০% হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে কলিতাই ৷ সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসমৰ স্বাৰ্থত সকলোকে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আটাইকে ওলাই আহিবলৈ ভৱেশ কলিতাই আহ্বান জনায় ।
