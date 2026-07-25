ETV Bharat / Videos

বৰগীত বিশাৰদ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল মৰিগাঁৱৰ নিমিষা নাথৰ - BORGEET VISHARAD EXAMINATION RESULT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰগীত বিশাৰদ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল মৰিগাঁৱৰ নিমিষা নাথৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: অসম সত্ৰ মহাসভা পৰীক্ষা পৰিষদৰ অধীনত অনুষ্ঠিত চলিত বৰ্ষৰ বৰগীত বিশাৰদ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰি মৰিগাঁও জিলালৈ ফুলবাৰীৰ কৃতী ছাত্ৰী নিমিষা নাথে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । 

ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি, নিমিষাই সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিমিষাৰ এই সাফল্যই সমগ্ৰ জিলাখনতে এক আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে ।

মৰিগাঁও সদৰৰ ফুলবাৰীৰ বাসিন্দা জয়ন্ত কুমাৰ নাথ আৰু পল্লবী কাকতিৰ সুযোগ্য কন্যা নিমিষা বৰ্তমান মৰিগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী । বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ মৰিগাঁৱৰ শংকৰ মাধৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি মহাবিদ্যালয়ত বৰগীতৰ নিয়মীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । 

সংগীতৰ প্ৰতি থকা একাগ্রতা, অধ্যৱসায় আৰু নিয়মীয়া সাধনাৰ ফলতেই নিমিষাই এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি শিক্ষাগুৰুসকলে ব্যক্ত কৰিছে ।

নিমিষা নাথৰ এই বিৰল কৃতিত্বত শংকৰ মাধৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মামণি মহন্ত, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মৰিগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকমণ্ডলী, সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । 

অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, নিমিষাৰ এই সাফল্যই মৰিগাঁও জিলাৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক এক নতুন মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক বৰগীত তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চাৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহিত কৰিব । আগন্তুক দিনতো নিমিষাই বৰগীত আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জিলাখনৰ উপৰিও সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশৰ নাম উজলাই তুলিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাসৰ সেই জনপ্ৰিয় সুৰটিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন ?

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে

মৰিগাঁও: অসম সত্ৰ মহাসভা পৰীক্ষা পৰিষদৰ অধীনত অনুষ্ঠিত চলিত বৰ্ষৰ বৰগীত বিশাৰদ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰি মৰিগাঁও জিলালৈ ফুলবাৰীৰ কৃতী ছাত্ৰী নিমিষা নাথে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । 

ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি, নিমিষাই সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নিমিষাৰ এই সাফল্যই সমগ্ৰ জিলাখনতে এক আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে ।

মৰিগাঁও সদৰৰ ফুলবাৰীৰ বাসিন্দা জয়ন্ত কুমাৰ নাথ আৰু পল্লবী কাকতিৰ সুযোগ্য কন্যা নিমিষা বৰ্তমান মৰিগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী । বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ মৰিগাঁৱৰ শংকৰ মাধৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি মহাবিদ্যালয়ত বৰগীতৰ নিয়মীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । 

সংগীতৰ প্ৰতি থকা একাগ্রতা, অধ্যৱসায় আৰু নিয়মীয়া সাধনাৰ ফলতেই নিমিষাই এই সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি শিক্ষাগুৰুসকলে ব্যক্ত কৰিছে ।

নিমিষা নাথৰ এই বিৰল কৃতিত্বত শংকৰ মাধৱ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মামণি মহন্ত, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মৰিগাঁও জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকমণ্ডলী, সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । 

অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, নিমিষাৰ এই সাফল্যই মৰিগাঁও জিলাৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক এক নতুন মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক বৰগীত তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চাৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহিত কৰিব । আগন্তুক দিনতো নিমিষাই বৰগীত আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জিলাখনৰ উপৰিও সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশৰ নাম উজলাই তুলিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাসৰ সেই জনপ্ৰিয় সুৰটিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন ?

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম সত্ৰ মহাসভা পৰীক্ষা পৰিষদ
বৰগীত বিশাৰদ চূড়ান্ত পৰীক্ষা
সংগীতৰ পৰীক্ষা
BORGEET VISHARAD EXAMINATION RESULT
BORGEET VISHARAD EXAMINATION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NDRF rescues woman trapped in flood in critical condition at Teok Jorhat

টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ

July 25, 2026 at 2:27 PM IST
Harangajao station Landslide

ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত

July 24, 2026 at 4:05 PM IST
Flood hits hospital

চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, ৰোগীৰ হাহাকাৰ

July 24, 2026 at 3:45 PM IST
Jorhat Flood affected

যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

July 24, 2026 at 2:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.