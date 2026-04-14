ETV Bharat / Videos

জোনাইৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন - JONAI ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, নিহত এজন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : মঙলবাৰে পুৱা জোনাইত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ৷ জোনাইৰ চন্দ্ৰপুৰস্থিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে এজন লোক নিহত হয় ৷ ঘটনা অনুসৰি, জোনাইত কালুৱালা কোম্পানীৰ অধীনত চলি থকা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা এখন এক্সকেভেটৰ টেইলাৰত উঠাবলৈ লওতেই বাগৰি পৰে ৷ ফলত এক্সকেভেটৰ চালকজন থিতাতে নিহত হয় । নিহত লোকজন ঝাৰখণ্ডৰ চুনু যাদৱ (২৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়,"চুক্তি অনুসৰি এক্সকেভেটৰখন পথনিৰ্মাণকাৰী কোম্পেনীটোৱে ৰিলিজ কৰি দিছিলে ৷ সেয়ে এক্সকেভেটৰখন ঝাৰখণ্ডলৈ নিবলৈ টেইলাৰত উঠাইছিল ৷ কিন্তু কেনেকৈ টেইলাৰৰ পৰা এক্সকেভেটৰখন বাগৰি পৰিল গম পোৱা নগ'ল ৷ নিহত লোকজন এক্সকেভেটৰৰ চালক আছিল ৷" 

ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চালকজনক উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
ধেমাজি
জোনাইত পথ দুৰ্ঘটনা
ঝাৰখণ্ড
JONAI ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.