ETV Bharat / Videos

ৰ'বলৈ সময় নাই, শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে বিধায়ক জীৱন গগৈয়ে - MLA JIBAN GOGOI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে বিধায়ক জীৱন গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ৰাজ্যত এনডিএ ১০২ খন আসনেৰে বৃহৎ সংখ্যক জয় সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পিছত দেখা গৈছে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এক্সন মোডত নামি পৰিছে । বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সংকল্পবদ্ধ বৰ্তমানৰ প্ৰতিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি । একেই সংকল্পৰে আগুৱাইছে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জীৱন গগৈ ।

মঙলবাৰে বিধায়ক জীৱন গগৈয়ে ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰিকৰী দলৰ সৈতে মৰিঢল গাঁও পঞ্চায়তৰ পশ্চিম সুবাহীত বালিচৰী নৈৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মতামত লয় । ইফালে বালিচৰী নৈৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ হেতু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে পদক্ষেপ হাতত লোৱা হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷ ইফালে বিধায়কগৰাকীয়ে অঞ্চলবাসীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি আশাবাদী স্থানীয় লোক ।

লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰত ২৪ টাকৈ বনৰীয়া পক্ষী হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জালত দুই যুৱক - LAKHIMPUR NEWS

শহুৰেকৰ ঘৰ বিচাৰি আহি থানাৰ আলহী হ'ল বাংলাদেশী যুৱক - BANGLADESHI ARRESTED

জোনাই: ৰাজ্যত এনডিএ ১০২ খন আসনেৰে বৃহৎ সংখ্যক জয় সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পিছত দেখা গৈছে নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এক্সন মোডত নামি পৰিছে । বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সংকল্পবদ্ধ বৰ্তমানৰ প্ৰতিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি । একেই সংকল্পৰে আগুৱাইছে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জীৱন গগৈ ।

মঙলবাৰে বিধায়ক জীৱন গগৈয়ে ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰিকৰী দলৰ সৈতে মৰিঢল গাঁও পঞ্চায়তৰ পশ্চিম সুবাহীত বালিচৰী নৈৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মতামত লয় । ইফালে বালিচৰী নৈৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ হেতু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে পদক্ষেপ হাতত লোৱা হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷ ইফালে বিধায়কগৰাকীয়ে অঞ্চলবাসীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি আশাবাদী স্থানীয় লোক ।

লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰত ২৪ টাকৈ বনৰীয়া পক্ষী হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জালত দুই যুৱক - LAKHIMPUR NEWS

শহুৰেকৰ ঘৰ বিচাৰি আহি থানাৰ আলহী হ'ল বাংলাদেশী যুৱক - BANGLADESHI ARRESTED

For All Latest Updates

TAGGED:

চিচিবৰগাঁও
EROSION
বিধায়ক জীৱন গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA JIBAN GOGOI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

WILD ELEPHANT BODY FOUND

কলিয়াবৰত মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ, ঘটনাত জড়িত এজনক আটক

May 19, 2026 at 5:20 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত ২৪ টাকৈ বনৰীয়া পক্ষী হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জালত দুই যুৱক

May 18, 2026 at 9:47 PM IST
Bangladeshi citizen arrested

শহুৰেকৰ ঘৰ বিচাৰি আহি থানাৰ আলহী হ'ল বাংলাদেশী যুৱক

May 18, 2026 at 8:00 PM IST
Jan Bhagidari campaign in Barpeta

বৰপেটাত জন ভাগিদাৰী অভিযান: জনজাতীয় লোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নেই প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য

May 18, 2026 at 3:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.