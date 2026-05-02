ETV Bharat / Videos

মাজুলীত ওলাল এক কুইণ্টল ভাং, কেইবাজনকো আটক - মাজুলীত ভাং জব্দ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলীত প্ৰায় এক কুইণ্টল ভাং জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতেই শনিবাৰে পুৱতি নিশা পেৰাভাৰী গাঁৱত চলা এক অভিযানত এক কুইণ্টল ভাং জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ।

আৰক্ষীয়ে পুৱতি নিশা পেৰাভাৰী গাঁৱত অনিল বৰাৰ বাসগৃহত চলোৱা এই অভিযানত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সমগ্ৰ মাজুলীত বিক্ৰীৰ বাবে অনা এই ভাংখিনি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি লুকুৱাই ৰখা হৈছিল গোসাই ঘৰ, ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া টেবুল আৰু বিচনাৰ তলৰ লগতে এটা পৰিত্যক্ত গৃহত ।  

আৰক্ষীয়ে অনিল বৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা নগদ আঢ়ৈ লাখ টকা আৰু সৰবৰাহত ব্য়ৱহাৰ কৰা ৩ খনকৈ বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই অবৈধ ব্যৱসায়টোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অপৰাধত গৃহস্থ অনিল বৰাৰ লগতে আৰু কেইবাজনো লোকক আৰক্ষীয়ে হাতে-লোটে কৰায়ত্ত কৰিছে ।  

মাজুলী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজশ্ৰী ধনদিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "গোপন সুত্ৰৰ জৰিয়তে পেৰাভাৰী গাঁৱৰ অনিল বৰাৰ বাসগৃহত ভাং লুকুৱাই ৰখাৰ কথা জানিব পাৰিছিলো । সেই সুত্ৰে অনিল বৰাৰ ঘৰত তালাচী চলাই এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । এই জব্দ কৰা ভাংখিনি আজি মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিলাই দিয়াৰ কথা আছিল ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
নিচাযুক্ত সামগ্ৰী
ভাং
মাজুলীত ভাং জব্দ

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.