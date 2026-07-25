টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ - FLOOD HITS ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 25, 2026 at 2:27 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে । সমানেই উদ্ধাৰ অভিযানো অব্য়াহত আছে । ইয়াৰ মাজতে বানৰ কবলত পৰা টীয়কৰ কাৱৈমাৰী মিচিং গাঁৱৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি এনডিআৰএফে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৰহাটৰ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰত ৭২খন,পূব ৰাজহ চক্ৰৰ ২৮,পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ ৫৭,মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰৰ ৭, তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ২২ খন ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।
বানৰ কবলত জিলাখনৰ ১,২৬,৭৯৩ গৰাকীলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লগতে ৬,৫৭০.৪৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তদুপৰি ৩৯,৯৯৯ টা পশুধনক বানে প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে ২,৮৬৮ টা পশুধন উটি গৈছে । বলিয়া বানে জিলাখনৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানি পথৰো ক্ষতিসাধন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানৰ আপডেট: বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬১ গৰাকীয়ে
বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান
যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে । সমানেই উদ্ধাৰ অভিযানো অব্য়াহত আছে । ইয়াৰ মাজতে বানৰ কবলত পৰা টীয়কৰ কাৱৈমাৰী মিচিং গাঁৱৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি এনডিআৰএফে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৰহাটৰ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰত ৭২খন,পূব ৰাজহ চক্ৰৰ ২৮,পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ ৫৭,মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰৰ ৭, তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ২২ খন ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।
বানৰ কবলত জিলাখনৰ ১,২৬,৭৯৩ গৰাকীলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লগতে ৬,৫৭০.৪৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তদুপৰি ৩৯,৯৯৯ টা পশুধনক বানে প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে ২,৮৬৮ টা পশুধন উটি গৈছে । বলিয়া বানে জিলাখনৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানি পথৰো ক্ষতিসাধন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানৰ আপডেট: বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬১ গৰাকীয়ে
বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান