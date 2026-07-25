ETV Bharat / Videos

টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ - FLOOD HITS ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে । সমানেই উদ্ধাৰ অভিযানো অব্য়াহত আছে । ইয়াৰ মাজতে বানৰ কবলত পৰা টীয়কৰ কাৱৈমাৰী মিচিং গাঁৱৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি এনডিআৰএফে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৰহাটৰ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰত ৭২খন,পূব ৰাজহ চক্ৰৰ ২৮,পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ ৫৭,মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰৰ ৭, তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ২২ খন ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।

বানৰ কবলত জিলাখনৰ ১,২৬,৭৯৩ গৰাকীলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লগতে ৬,৫৭০.৪৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তদুপৰি ৩৯,৯৯৯ টা পশুধনক বানে প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে ২,৮৬৮ টা পশুধন উটি গৈছে । বলিয়া বানে জিলাখনৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানি পথৰো ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানৰ আপডেট: বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬১ গৰাকীয়ে

বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান

যোৰহাট: যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে । সমানেই উদ্ধাৰ অভিযানো অব্য়াহত আছে । ইয়াৰ মাজতে বানৰ কবলত পৰা টীয়কৰ কাৱৈমাৰী মিচিং গাঁৱৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি এনডিআৰএফে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

আনহাতে জিলা প্ৰশাসনে দিয়া তথ্য অনুসৰি যোৰহাটৰ টীয়ক ৰাজহ চক্ৰত ৭২খন,পূব ৰাজহ চক্ৰৰ ২৮,পশ্চিম ৰাজহ চক্ৰৰ ৫৭,মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰৰ ৭, তিতাবৰ ৰাজহ চক্ৰৰ ২২ খন ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।

বানৰ কবলত জিলাখনৰ ১,২৬,৭৯৩ গৰাকীলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । লগতে ৬,৫৭০.৪৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তদুপৰি ৩৯,৯৯৯ টা পশুধনক বানে প্ৰভাৱিত কৰাৰ লগতে ২,৮৬৮ টা পশুধন উটি গৈছে । বলিয়া বানে জিলাখনৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানি পথৰো ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানৰ আপডেট: বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যৰ বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৬১ গৰাকীয়ে

বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আপুনিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়াব পাৰে অনুদান

For All Latest Updates

TAGGED:

এনডিআৰএফ
ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিয়নী সমষ্টি
FLOOD HITS ASSAM
ASSAM FLOOD 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Nimisha Nath of Assam Morigaon topped the state in the Borgeet Visharad examination

বৰগীত বিশাৰদ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল মৰিগাঁৱৰ নিমিষা নাথৰ

July 25, 2026 at 1:51 PM IST
Harangajao station Landslide

ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত

July 24, 2026 at 4:05 PM IST
Flood hits hospital

চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, ৰোগীৰ হাহাকাৰ

July 24, 2026 at 3:45 PM IST
Jorhat Flood affected

যোৰহাট জিলাত মুঠ ১৭৯ খন ৰাজহ গাঁও জলমগ্ন, পুনৰ জাঁজী নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি

July 24, 2026 at 2:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.