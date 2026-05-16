ধুবুৰীত ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰী জব্দ - TOBACCO SEIZED IN DHUBRI

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 5:00 PM IST

ধুবুৰী: ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু এনচিঅ'আৰডিৰ দলে চলালে অভিযান । এই দলটোৱে অভিযানকালত গুটখা, চিগাৰেট, চাধাকে ধৰি বিভিন্ন ধঁপাত জাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰি দোকানীসকলক জৰিমনা বিহে ।  

নাৰ্কো কো-অৰ্ডিনেচন চেণ্টাৰ চমুকৈ এনচিঅ'আৰডিৰ ন'ডেল বিষয়া ডাঃ নাট্যবীৰ দাসৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী আৰু এনচিঅ'আৰডিৰ এটি দলে শনিবাৰে ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পাণ-তামোলৰ দোকানত অভিযান চলায় । এনচিঅ'আৰডিৰ দলটোৱে ধুবুৰী চহৰৰ পাঁচমোৰ এলেকাকে ধৰি কেবাঠাইত পাণ-তামোলৰ দোকানত শনিবাৰে এই অভিযান চলায় ।

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী নাৰ্কো কো-অৰ্ডিনেচন চেণ্টাৰৰ ন'ডেল বিষয়া ডাঃ নাট্যবীৰ দাসে কয়, "মন্দিৰ, মছজিদকে ধৰি সকলো ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ১০০ মিটাৰৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত কোনোৱে গুটখা, বিড়ি, চাধাকে ধৰি ধঁ‌পাত জাতীয়  সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে । আমি সেই আইন যাতে দোকানীসকলে মানি চলে তাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত পাণ-তামোলৰ দোকানত ধঁ‌পাত বিৰোধী অভিযান চলাও ।"

