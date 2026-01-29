ETV Bharat / Videos

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰক শেষ শ্ৰদ্ধা LIVE - AJIT PAWAR LAST RITES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰক শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বাৰামতীৰ কাটেৱাড়ীত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । পাৱাৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, নীতিন গাডকাৰী আৰু বিজেপিৰ মুৰব্বী নীতিন নবীনকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে । এন চি পিৰ নেতাগৰাকীয়ে অহা মাহত হ’বলগীয়া স্থানীয় নিকায় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে বুধবাৰে পুৱা বাৰামতীত বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হয় । পুৱা ৮:১০ বজাত তেওঁ চাৰ্টাৰ বিমানেৰে উৰা মাৰে আৰু ৮:৪৫ বজাত তেওঁৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পাৱাৰৰ লগতে আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিমান ক্ৰুকে ধৰি ৪ জন লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় ।  

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বাৰামতীৰ কাটেৱাড়ীত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । পাৱাৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, নীতিন গাডকাৰী আৰু বিজেপিৰ মুৰব্বী নীতিন নবীনকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে । এন চি পিৰ নেতাগৰাকীয়ে অহা মাহত হ’বলগীয়া স্থানীয় নিকায় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে বুধবাৰে পুৱা বাৰামতীত বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হয় । পুৱা ৮:১০ বজাত তেওঁ চাৰ্টাৰ বিমানেৰে উৰা মাৰে আৰু ৮:৪৫ বজাত তেওঁৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পাৱাৰৰ লগতে আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিমান ক্ৰুকে ধৰি ৪ জন লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় ।  

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY CM AJIT PAWAR PLANE CRASH
AJIT PAWAR BARAMATI PLANE CRASH
MAHARASHTRA DEPUTY CM DEATH
ইটিভি ভাৰত অসম
AJIT PAWAR LAST RITES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

PARLIAMENT BUDGET SESSION

সংসদৰ দুয়ো সদনক সম্বোধন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ LIVE

January 28, 2026 at 10:55 AM IST
77TH REPUBLIC DAY

কৰ্তব্য পথত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস LIVE

January 26, 2026 at 10:13 AM IST
PM MODI ASSAM VISIT

কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ শিলান্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ LIVE

January 18, 2026 at 11:02 AM IST
PM Narendra Modi at Sarusajai Stadium

দহ হাজাৰ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা বাগুৰুম্বা উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

January 17, 2026 at 6:33 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.