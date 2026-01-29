মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰক শেষ শ্ৰদ্ধা LIVE - AJIT PAWAR LAST RITES
Published : January 29, 2026 at 11:24 AM IST
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি নেতা অজিত পাৱাৰৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বাৰামতীৰ কাটেৱাড়ীত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । পাৱাৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, নীতিন গাডকাৰী আৰু বিজেপিৰ মুৰব্বী নীতিন নবীনকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে । এন চি পিৰ নেতাগৰাকীয়ে অহা মাহত হ’বলগীয়া স্থানীয় নিকায় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে বুধবাৰে পুৱা বাৰামতীত বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হয় । পুৱা ৮:১০ বজাত তেওঁ চাৰ্টাৰ বিমানেৰে উৰা মাৰে আৰু ৮:৪৫ বজাত তেওঁৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পাৱাৰৰ লগতে আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিমান ক্ৰুকে ধৰি ৪ জন লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় ।
