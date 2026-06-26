ETV Bharat / Videos

ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ - NATIONAL POLIO DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ২৮ জুন, দেওবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ৫ বছৰ আৰু তাৰ তলৰ শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধকৰ পালি দিয়া হ'ব । অসমতো জিলাই জিলাই পলিঅ' দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পলিঅ' দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই প্ৰতিষেধক দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া পলিঅ' দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ হুছেইন আলী আহমেদে কয়, "ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ ০-৫ বছৰ বয়সৰ ২,৯২,৪১৮ গৰাকী শিশুক পলিঅ' পালি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । এইবাৰ পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিৱসৰ বাবে ৯৭৭ টা সাধাৰণ বুথ, ৪৪ টা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানিক বুথ, ৮১ টা ৰাজহুৱা পৰিবহণ স্থানৰ বুথ আৰু ১১৩ টা ভ্ৰাম্যমাণ দল থাকিব । ৩ দিনীয়া পলিঅ' অভিযানৰ বাবে ৪,৭৭৮ গৰাকী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক জড়িত থাকিব ।"

সংবাদমেলত ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি কুমাৰ দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীকে নিষ্ঠাসহ একাগ্ৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱসৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ধুবুৰী জিলাত এটি শিশুও যাতে পলিঅ' টোপালৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেইক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

ধুবুৰী: ২৮ জুন, দেওবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ৫ বছৰ আৰু তাৰ তলৰ শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধকৰ পালি দিয়া হ'ব । অসমতো জিলাই জিলাই পলিঅ' দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পলিঅ' দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই প্ৰতিষেধক দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া পলিঅ' দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ হুছেইন আলী আহমেদে কয়, "ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ ০-৫ বছৰ বয়সৰ ২,৯২,৪১৮ গৰাকী শিশুক পলিঅ' পালি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । এইবাৰ পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিৱসৰ বাবে ৯৭৭ টা সাধাৰণ বুথ, ৪৪ টা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানিক বুথ, ৮১ টা ৰাজহুৱা পৰিবহণ স্থানৰ বুথ আৰু ১১৩ টা ভ্ৰাম্যমাণ দল থাকিব । ৩ দিনীয়া পলিঅ' অভিযানৰ বাবে ৪,৭৭৮ গৰাকী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক জড়িত থাকিব ।"

সংবাদমেলত ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি কুমাৰ দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীকে নিষ্ঠাসহ একাগ্ৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱসৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ধুবুৰী জিলাত এটি শিশুও যাতে পলিঅ' টোপালৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেইক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

লক্ষাধিক শিশুক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

পলিঅ দিৱস
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস
টীকাকৰণ অভিযান
ধুবুৰী
NATIONAL POLIO DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

International Anti-Drug Day observed at Narengi College

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু

June 26, 2026 at 8:50 PM IST
DHUBRI NEWS

ধুবুৰীত ১ টকাতে মাছ-ভাতেৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ?

June 26, 2026 at 5:48 PM IST
Death due to wild elephant attack at Satgaon in Guwahati

শুই থাকোতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

June 26, 2026 at 5:46 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.