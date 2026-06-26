ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ - NATIONAL POLIO DAY 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 9:02 PM IST
ধুবুৰী: ২৮ জুন, দেওবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ৫ বছৰ আৰু তাৰ তলৰ শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধকৰ পালি দিয়া হ'ব । অসমতো জিলাই জিলাই পলিঅ' দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পলিঅ' দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই প্ৰতিষেধক দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া পলিঅ' দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ হুছেইন আলী আহমেদে কয়, "ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ ০-৫ বছৰ বয়সৰ ২,৯২,৪১৮ গৰাকী শিশুক পলিঅ' পালি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । এইবাৰ পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিৱসৰ বাবে ৯৭৭ টা সাধাৰণ বুথ, ৪৪ টা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানিক বুথ, ৮১ টা ৰাজহুৱা পৰিবহণ স্থানৰ বুথ আৰু ১১৩ টা ভ্ৰাম্যমাণ দল থাকিব । ৩ দিনীয়া পলিঅ' অভিযানৰ বাবে ৪,৭৭৮ গৰাকী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক জড়িত থাকিব ।"
সংবাদমেলত ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি কুমাৰ দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীকে নিষ্ঠাসহ একাগ্ৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱসৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ধুবুৰী জিলাত এটি শিশুও যাতে পলিঅ' টোপালৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেইক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক :
ধুবুৰী: ২৮ জুন, দেওবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস ৰূপায়ণ কৰা হ'ব । ৫ বছৰ আৰু তাৰ তলৰ শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধকৰ পালি দিয়া হ'ব । অসমতো জিলাই জিলাই পলিঅ' দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পলিঅ' দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা ধুবুৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই প্ৰতিষেধক দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰূপায়ণ হ'বলগীয়া পলিঅ' দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ হুছেইন আলী আহমেদে কয়, "ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাখনৰ ০-৫ বছৰ বয়সৰ ২,৯২,৪১৮ গৰাকী শিশুক পলিঅ' পালি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । এইবাৰ পলিঅ' প্ৰতিষেধক দিৱসৰ বাবে ৯৭৭ টা সাধাৰণ বুথ, ৪৪ টা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানিক বুথ, ৮১ টা ৰাজহুৱা পৰিবহণ স্থানৰ বুথ আৰু ১১৩ টা ভ্ৰাম্যমাণ দল থাকিব । ৩ দিনীয়া পলিঅ' অভিযানৰ বাবে ৪,৭৭৮ গৰাকী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক জড়িত থাকিব ।"
সংবাদমেলত ধুবুৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ জ্যোতি কুমাৰ দাসে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীকে নিষ্ঠাসহ একাগ্ৰতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱসৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ধুবুৰী জিলাত এটি শিশুও যাতে পলিঅ' টোপালৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেইক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক :