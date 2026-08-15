ETV Bharat / Videos

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ - 80TH INDEPENDENCE DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা আৰু সমজিলাত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিহালী সমজিলাতো প্ৰশাসনে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । 

বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত আয়োজিত এই স্বাধীনতা দিৱসত বিসংগতি দেখা গ'ল । সমজিলা আয়ুক্ত কবিতা কাকতি কোঁৱৰে উত্তোলন কৰাৰ সময়তে ৰছী ছিঙি সৰি পৰিল জাতীয় পতাকা । যাক লৈ উপস্থিত ৰাইজ তথা অতিথিসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থাপনাত গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে । 

স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এনে গাফিলতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও সচেতন মহলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিহালীৰ বিধায়ক মুনীন্দ্ৰ দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু স্থানীয় ৰাইজেও স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা

বিশ্বনাথ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা আৰু সমজিলাত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিহালী সমজিলাতো প্ৰশাসনে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । 

বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত আয়োজিত এই স্বাধীনতা দিৱসত বিসংগতি দেখা গ'ল । সমজিলা আয়ুক্ত কবিতা কাকতি কোঁৱৰে উত্তোলন কৰাৰ সময়তে ৰছী ছিঙি সৰি পৰিল জাতীয় পতাকা । যাক লৈ উপস্থিত ৰাইজ তথা অতিথিসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থাপনাত গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে । 

স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এনে গাফিলতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও সচেতন মহলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিহালীৰ বিধায়ক মুনীন্দ্ৰ দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু স্থানীয় ৰাইজেও স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা

For All Latest Updates

TAGGED:

বিহালী
স্বাধীনতা দিৱস3
জাতীয় পতাকা
ইটিভি ভাৰত অসম
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DIBRUGARH NEWS

টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ

August 15, 2026 at 5:22 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST
80th independence day

ডিমা হাছাওত পতাকা উত্তোলন কৰিলে দেৱলাল গৰ্লোছাই

August 15, 2026 at 3:35 PM IST
80th Independence Day flag hoisting by Minister Biswajit Daimary in Tezpur

তেজপুৰত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ

August 15, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.