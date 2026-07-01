আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 1, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 5:00 PM IST
কলিয়াবৰ: ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ জুলাই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় । তেওঁলোকৰ অবিহনে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠন কৰাটো অসম্ভৱ । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা চিকিৎসকসকল আমাৰ সমাজৰ প্ৰধান স্তম্ভস্বৰূপ । প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ স্মৃতিত আজি ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷
কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ অশোক চন্দ্ৰ পাটৰে কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস । দেশৰ বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ ৰয়ৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেখেতক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় । আমিও চিকিৎসক হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পাই আমি কৃতজ্ঞ । আমি ৰাইজলৈ যিখিনি পাৰোঁ সহায় আগবঢ়াই আছোঁ । আগলৈও আগবঢ়ায় থাকিম । আজি আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"
কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "চিকিৎসকসকলে নিজ-নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে দুই-এটা বিপৰীত কাম দেখা যায় । ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত সন্মানীয় চিকিৎসকসকল লৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ । লগতে ৰোগী প্ৰতি তেখেতসকলৰ সেৱাৰ মনোভাৱ বৰ্তাই ৰাখি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত 'দ্বিতীয় ভগৱান'ৰ যি এক সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
কলিয়াবৰ: ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ জুলাই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় । তেওঁলোকৰ অবিহনে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠন কৰাটো অসম্ভৱ । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা চিকিৎসকসকল আমাৰ সমাজৰ প্ৰধান স্তম্ভস্বৰূপ । প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ স্মৃতিত আজি ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷
কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ অশোক চন্দ্ৰ পাটৰে কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস । দেশৰ বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ ৰয়ৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেখেতক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় । আমিও চিকিৎসক হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পাই আমি কৃতজ্ঞ । আমি ৰাইজলৈ যিখিনি পাৰোঁ সহায় আগবঢ়াই আছোঁ । আগলৈও আগবঢ়ায় থাকিম । আজি আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"
কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "চিকিৎসকসকলে নিজ-নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে দুই-এটা বিপৰীত কাম দেখা যায় । ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত সন্মানীয় চিকিৎসকসকল লৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ । লগতে ৰোগী প্ৰতি তেখেতসকলৰ সেৱাৰ মনোভাৱ বৰ্তাই ৰাখি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত 'দ্বিতীয় ভগৱান'ৰ যি এক সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ