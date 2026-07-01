ETV Bharat / Videos

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 3:45 PM IST

|

Updated : July 1, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ জুলাই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় । তেওঁলোকৰ অবিহনে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠন কৰাটো অসম্ভৱ । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা চিকিৎসকসকল আমাৰ সমাজৰ প্ৰধান স্তম্ভস্বৰূপ । প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ স্মৃতিত আজি ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷
কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ অশোক চন্দ্ৰ পাটৰে কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস । দেশৰ বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ ৰয়ৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেখেতক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় । আমিও চিকিৎসক হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পাই আমি কৃতজ্ঞ । আমি ৰাইজলৈ যিখিনি পাৰোঁ সহায় আগবঢ়াই আছোঁ । আগলৈও আগবঢ়ায় থাকিম । আজি আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"

কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "চিকিৎসকসকলে নিজ-নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে দুই-এটা বিপৰীত কাম দেখা যায় । ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত সন্মানীয় চিকিৎসকসকল লৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ । লগতে ৰোগী প্ৰতি তেখেতসকলৰ সেৱাৰ মনোভাৱ বৰ্তাই ৰাখি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত 'দ্বিতীয় ভগৱান'ৰ যি এক সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক : ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

কলিয়াবৰ: ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১ জুলাই দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় । তেওঁলোকৰ অবিহনে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠন কৰাটো অসম্ভৱ । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰোগীৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা চিকিৎসকসকল আমাৰ সমাজৰ প্ৰধান স্তম্ভস্বৰূপ । প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰায়ৰ স্মৃতিত আজি ভাৰতত এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷
কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ অশোক চন্দ্ৰ পাটৰে কয়, "আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস । দেশৰ বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ ৰয়ৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰা হয় । তেখেতক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় । আমিও চিকিৎসক হিচাপে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পাই আমি কৃতজ্ঞ । আমি ৰাইজলৈ যিখিনি পাৰোঁ সহায় আগবঢ়াই আছোঁ । আগলৈও আগবঢ়ায় থাকিম । আজি আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ।"

কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই চিকিৎসকসকলক সমাজত 'ভগৱানৰ দ্বিতীয় ৰূপ' বুলি কোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "চিকিৎসকসকলে নিজ-নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে । তাৰ মাজতে দুই-এটা বিপৰীত কাম দেখা যায় । ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত সন্মানীয় চিকিৎসকসকল লৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ । লগতে ৰোগী প্ৰতি তেখেতসকলৰ সেৱাৰ মনোভাৱ বৰ্তাই ৰাখি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত 'দ্বিতীয় ভগৱান'ৰ যি এক সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক : ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি; 'চিকিৎসক দিৱস'ত মানৱদৰদী চিকিৎসকলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

Last Updated : July 1, 2026 at 5:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়
ডাঃ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়
ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
NATIONAL DOCTORS DAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Nagaon Puranigudam road accident

নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক

July 1, 2026 at 3:40 PM IST
fake indian currency

গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

July 1, 2026 at 3:02 PM IST
13 motorcycles seized in Rajamaidam Jorhat

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
Dhubri police seized huge quantity of intoxicants and detained one accused

ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন

July 1, 2026 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.