ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্য মনোনীত ডাঃ সুৰজিত গিৰি - DR SURAJIT GIRI

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্য মনোনীত ডাঃ সুৰজিত গিৰি

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 10:42 AM IST

শিৱসাগৰ: ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰই আগন্তুক দহ বছৰৰ বাবে গঠন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্য হিচাপে শিৱসাগৰৰ ডাঃ সুৰজিত গিৰিক মনোনীত কৰা হৈছে । জিলাখনৰ ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত সৰ্প দংশনৰ বিশেষ চিকিৎসা গোট স্থাপন কৰি সৰ্প দংশন কৰা শ শ লোকক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে ডাঃ গিৰিয়ে ।

১৫ জনীয়া সমিতিখনৰ সদস্য হৈ ডাঃ গিৰিয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয়,"অসমত সৰ্প দংশন ৰোধ কৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা সজাগতাৰ বাবে আমাক এই পৰামৰ্শদাতা সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে সৰ্প দংশন ৰোধৰ বাবে অসমত প্ৰস্তুত কৰা মডেলটো গ্ৰহণ কৰিছে। কিয়নো বিগত বছৰত অসমত সৰ্প দংশনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা সৰ্বনিম্ন ।"  

২০২৫ বৰ্ষত অসমত মাত্ৰ ২৫ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ গিৰিয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰৰ অধীনত এই পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে সমগ্ৰ ভাৰতত কিদৰে সৰ্প দংশনৰ হাৰ আৰু সৰ্প দংশনৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ কম কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আঁচনি আৰু পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব ।"

উল্লেখ্য় যে ডাঃ সুৰজিত গিৰিয়ে ২০০৬ চনৰ পৰা সৰ্প দংশনক লৈ ব্যাপক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । লগতে সৰ্প দংশনত আক্ৰান্ত হোৱা লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি জীৱন দান দি আহিছে ।

ETV Bharat Assamese Team

