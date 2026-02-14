খানাপাৰাত বিজেপিৰ বিশাল বুথ বিজয় সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্রী মোদী LIVE - PM NARENDRA MODI AT KHANAPARA
Published : February 14, 2026 at 2:17 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আয়োজন কৰা বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী । এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুৱাৰ ভাগত মৰাণৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফেচিলিটিৰ পৰা বিশেষ বিমান যোগে গুৱাহাটীলৈ আহে । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে । লগতে কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । তাৰ পাছত প্ৰায় ২ বজাত প্ৰধানমন্ত্রী খানাপাৰালৈ অভিমুখে ৰাওনা হয় । খানাপাৰাত দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিজেপিৰ 'বুথ বিজয় সন্মিলন' । ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই অংশ গ্ৰহণ কৰা এই সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্রী মোদী । প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বুথ বিজয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰিব । ইয়াৰ পিছত বিয়লি প্ৰধানমন্ত্রী নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । খানাপাৰৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজায় । খানাপাৰাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্রীৰ অনুষ্ঠান লাইভ....
