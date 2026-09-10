ETV Bharat / Videos

পেপচিকো প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma FB)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাৰ বানেকুছিত স্থাপন কৰা বহুৰাষ্ট্ৰীয় কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ পেপচিকোৰ খাদ্য উৎপাদন কাৰখানাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৩ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰকল্পটোৰ ভূমিপূজন কৰিছিল আৰু ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ।

পেপচিকো কোম্পানীটো নিৰ্মাণৰ বাবে নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ ৰাইজে ১৫০ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে । এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নলবাৰী জিলাৰ ৫০০ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰিছিল ।

তদুপৰি পেপচিকো প্ৰকল্পটোৰ সকলো খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল উৎপাদক হ’ব আলু । এই কোম্পানীটোক এবছৰত প্ৰায় ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ প্ৰয়োজন হ’ব । পেপচিকো কোম্পানীয়ে নলবাৰীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিমান আলু উৎপাদন হ’ব সকলো ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা খেতিয়কসকলে আলু বিক্ৰীৰ এখন ডাঙৰ বজাৰো পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাৰ বানেকুছিত স্থাপন কৰা বহুৰাষ্ট্ৰীয় কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ পেপচিকোৰ খাদ্য উৎপাদন কাৰখানাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৩ চনৰ ৬ ছেপ্টেম্বৰত এই প্ৰকল্পটোৰ ভূমিপূজন কৰিছিল আৰু ২০২৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ।

পেপচিকো কোম্পানীটো নিৰ্মাণৰ বাবে নলবাৰীৰ বানেকুছিৰ ৰাইজে ১৫০ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে । এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত নলবাৰী জিলাৰ ৫০০ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰিছিল ।

তদুপৰি পেপচিকো প্ৰকল্পটোৰ সকলো খাদ্য-সামগ্ৰীৰ মূল উৎপাদক হ’ব আলু । এই কোম্পানীটোক এবছৰত প্ৰায় ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলুৰ প্ৰয়োজন হ’ব । পেপচিকো কোম্পানীয়ে নলবাৰীকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰা যিমান আলু উৎপাদন হ’ব সকলো ক্ৰয় কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা খেতিয়কসকলে আলু বিক্ৰীৰ এখন ডাঙৰ বজাৰো পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
আলু খেতি পেপছিকো
নলবাৰী পেপচিকো প্ৰকল্প
নলবাৰী পেপচিকো উদ্যোগ
NALBARI PEPSICO PLANT

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Himanta Biswa Sarma

অসম আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা LIVE

September 2, 2026 at 8:26 AM IST
80th Independence Day

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

August 15, 2026 at 8:54 AM IST
80TH INDEPENDENCE DAY

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

August 15, 2026 at 7:22 AM IST
ETV Bharat

দিল্লী আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

August 8, 2026 at 11:39 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.