অবৈঠ কাঠফলা মিল বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ - NALBARI FOREST DEPARTMENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 3:00 PM IST
নলবাৰী: অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠ বিচাৰি শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ মুগকুছি-এলেংগীদলত অভিযান চলাই নলবাৰী বন বিভাগে ৷ নলবাৰীৰ মুগকুছিৰ ৰস্তম আলীৰ কাঠৰ দোকানত অভিযান চলাই দোকানখনৰ বৈধ নথিপত্ৰ আৰু কাঠৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰে বন বিভাগৰ দলে ৷ ইতিমধ্যে উক্ত নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
আনহাতে জিলাখনৰ প্ৰতিখন কাঠৰ দোকানতেই অভিযান চলাইছে বন বিভাগে ৷ উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । সাতদিনৰ ভিতৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বন বিষয়ালৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ সেই নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ পাছতে অবৈধ কাঠৰ মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷
লগতে পঢ়ক: দলং দিব নোৱৰা ৰকিবুল হুছেইনক সাংসদ পদ এৰাৰ দাবী ৰাইজৰ
নলবাৰী: অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠ বিচাৰি শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ মুগকুছি-এলেংগীদলত অভিযান চলাই নলবাৰী বন বিভাগে ৷ নলবাৰীৰ মুগকুছিৰ ৰস্তম আলীৰ কাঠৰ দোকানত অভিযান চলাই দোকানখনৰ বৈধ নথিপত্ৰ আৰু কাঠৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰে বন বিভাগৰ দলে ৷ ইতিমধ্যে উক্ত নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
আনহাতে জিলাখনৰ প্ৰতিখন কাঠৰ দোকানতেই অভিযান চলাইছে বন বিভাগে ৷ উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । সাতদিনৰ ভিতৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বন বিষয়ালৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ সেই নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ পাছতে অবৈধ কাঠৰ মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷
লগতে পঢ়ক: দলং দিব নোৱৰা ৰকিবুল হুছেইনক সাংসদ পদ এৰাৰ দাবী ৰাইজৰ