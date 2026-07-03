ETV Bharat / Videos

অবৈঠ কাঠফলা মিল বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান বন বিভাগৰ - NALBARI FOREST DEPARTMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অবৈঠ কাঠফলা মিল বিচাৰি নলবাৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠ বিচাৰি শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ মুগকুছি-এলেংগীদলত অভিযান চলাই নলবাৰী বন বিভাগে ৷ নলবাৰীৰ মুগকুছিৰ ৰস্তম আলীৰ কাঠৰ দোকানত অভিযান চলাই দোকানখনৰ বৈধ নথিপত্ৰ আৰু কাঠৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰে বন বিভাগৰ দলে ৷ ইতিমধ্যে উক্ত নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

আনহাতে জিলাখনৰ প্ৰতিখন কাঠৰ দোকানতেই অভিযান চলাইছে বন বিভাগে ৷ উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । সাতদিনৰ ভিতৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বন বিষয়ালৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ সেই নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ পাছতে অবৈধ কাঠৰ মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷

লগতে পঢ়ক: দলং দিব নোৱৰা ৰকিবুল হুছেইনক সাংসদ পদ এৰাৰ দাবী ৰাইজৰ

নলবাৰী: অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠ বিচাৰি শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ মুগকুছি-এলেংগীদলত অভিযান চলাই নলবাৰী বন বিভাগে ৷ নলবাৰীৰ মুগকুছিৰ ৰস্তম আলীৰ কাঠৰ দোকানত অভিযান চলাই দোকানখনৰ বৈধ নথিপত্ৰ আৰু কাঠৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰে বন বিভাগৰ দলে ৷ ইতিমধ্যে উক্ত নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ বন বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে ।

আনহাতে জিলাখনৰ প্ৰতিখন কাঠৰ দোকানতেই অভিযান চলাইছে বন বিভাগে ৷ উল্লেখ্য যে, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে হাতে কামে লাগিছে বন বিভাগ । সাতদিনৰ ভিতৰত অবৈধ কাঠফলা মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ বন বিষয়ালৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷ সেই নিৰ্দেশনা লাভ কৰাৰ পাছতে অবৈধ কাঠৰ মিল আৰু চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷

লগতে পঢ়ক: দলং দিব নোৱৰা ৰকিবুল হুছেইনক সাংসদ পদ এৰাৰ দাবী ৰাইজৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ
নলবাৰী বনবিভাগ
অবৈধ কাঠফলা মিল
NALBARI FOREST DEPARTMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Two Assamese enjoyed football in Washington wearing T-shirts with Zubeen Garg's photo

জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই

July 3, 2026 at 2:30 PM IST
MRIDUMUDRA DEKA DIES

ৰ'জক মাৰিয়েই শান্ত হৈ বহি আছে আৰক্ষী, এই ঘটনাত আন কেবাটাও জড়িত আছে ! মৃদুমুদ্ৰাৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ

July 3, 2026 at 1:49 PM IST
Death due to wild elephant attack in Kaliabor Nagaon

কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

July 3, 2026 at 1:10 PM IST
A complaint was filed at Sivasagar Sadar Police Station against Yunus Tamuli

ইউনুছ তামুলীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল

July 2, 2026 at 10:57 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.