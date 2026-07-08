তিতাবৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী কুশ - TITABOR NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 7:39 PM IST
যোৰহাট : বুধবাৰে তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া বেজৰ চুকত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, কুশ ওৰফে ফছো নামৰ ব্যক্তিজনে পুতুল গগৈ নামৰ লোকজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। গৰু এটাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা কাজিয়াৰ বাবেই এই হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে কুশে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে পুতুল গগৈক । ফলত গুৰুতৰভাবে আহত হয় পুতুল গগৈ ৷ লগে লগে সংকটজনক অৱস্থাত তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসা বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হয় ৷ কিন্তু যোৰহাটৰ চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । হত্যাকাৰী কুশক ফাঁচী দিব লাগে ৷"
ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে হত্যাকাৰী কুশ ওৰফে ফছো বাগানৰ মাজেৰে পলায়ন কৰে যদিও তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় হত্যাকাৰীক । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুসহ তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
যোৰহাট : বুধবাৰে তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া বেজৰ চুকত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, কুশ ওৰফে ফছো নামৰ ব্যক্তিজনে পুতুল গগৈ নামৰ লোকজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। গৰু এটাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা কাজিয়াৰ বাবেই এই হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে কুশে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে পুতুল গগৈক । ফলত গুৰুতৰভাবে আহত হয় পুতুল গগৈ ৷ লগে লগে সংকটজনক অৱস্থাত তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসা বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হয় ৷ কিন্তু যোৰহাটৰ চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । হত্যাকাৰী কুশক ফাঁচী দিব লাগে ৷"
ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে হত্যাকাৰী কুশ ওৰফে ফছো বাগানৰ মাজেৰে পলায়ন কৰে যদিও তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় হত্যাকাৰীক । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক : অসম-নাগালেণ্ড সমস্যাক লৈ সৰুপথাৰত আছুসহ তিনি সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ