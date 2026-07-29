ETV Bharat / Videos

বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা - CHARAIDEO MURDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বান বিভীষিকাৰ মাজতে ভাতৃক লোৰ ৰডৰে মৰিয়াই হত্যা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: বান বিভীষিকাৰ মাজতে চৰাইদেউ জিলাৰ ১ নং জজলীপুখুৰী গাঁৱত দিন দুপৰতে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । চৰাইদেউৰ চেপন আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জজলি পুখুৰী গাঁৱৰ অসীম লেখাৰু (৫৭) নামৰ লোকজনক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে সম্বন্ধীয় ভাতৃ বিপিন লেখাৰুৱে (৫০)।  

নিহতৰ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি মঙলবাৰে দিনত বিপিন লেখাৰুৰ ঘৰৰ পদূলিত দুয়োজনৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত বিপিনে ঘৰৰ পৰা এডাল লোৰ ৰড আনি অসীমক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে । এই আক্ৰমণত মূৰ, কাণ, হাত আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত পোৱা অসীমক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।  

এই ঘটনাৰ পাছতেই চেপন আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ঘটনাক লৈ মৃতকৰ পত্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "বানত কঠীয়া মৰা বাবে মই কঠীয়া বিচাৰি গৈছিলো, সেই সময়তে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হোৱাত বিপিন লেখাৰুৱে লোৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । দুবছৰ পূৰ্বেও তেওঁ নিশা মাৰিবলৈ লৈছিল, ভতিজাকে বচাবলৈ যাওঁতে হাত ভাগিছিল । সৰু সৰু কথাতে প্ৰায় কাজিয়া হৈয়ে থাকে । এতিয়া চেপন আৰক্ষীয়ে বিপিন লেখাৰুক ধৰি আনিছে ।"

লগতে পঢ়ক:বন্ধ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি হতবাক আৰক্ষী

অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

মৰাণ: বান বিভীষিকাৰ মাজতে চৰাইদেউ জিলাৰ ১ নং জজলীপুখুৰী গাঁৱত দিন দুপৰতে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । চৰাইদেউৰ চেপন আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জজলি পুখুৰী গাঁৱৰ অসীম লেখাৰু (৫৭) নামৰ লোকজনক লোৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে সম্বন্ধীয় ভাতৃ বিপিন লেখাৰুৱে (৫০)।  

নিহতৰ পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি মঙলবাৰে দিনত বিপিন লেখাৰুৰ ঘৰৰ পদূলিত দুয়োজনৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় । পিছত বিপিনে ঘৰৰ পৰা এডাল লোৰ ৰড আনি অসীমক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে । এই আক্ৰমণত মূৰ, কাণ, হাত আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাত পোৱা অসীমক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।  

এই ঘটনাৰ পাছতেই চেপন আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে । এই ঘটনাক লৈ মৃতকৰ পত্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "বানত কঠীয়া মৰা বাবে মই কঠীয়া বিচাৰি গৈছিলো, সেই সময়তে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হোৱাত বিপিন লেখাৰুৱে লোৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । দুবছৰ পূৰ্বেও তেওঁ নিশা মাৰিবলৈ লৈছিল, ভতিজাকে বচাবলৈ যাওঁতে হাত ভাগিছিল । সৰু সৰু কথাতে প্ৰায় কাজিয়া হৈয়ে থাকে । এতিয়া চেপন আৰক্ষীয়ে বিপিন লেখাৰুক ধৰি আনিছে ।"

লগতে পঢ়ক:বন্ধ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে দুৰ্গন্ধ, ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি হতবাক আৰক্ষী

অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

For All Latest Updates

TAGGED:

চৰাইদেউ
লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
CHARAIDEO MURDER
MURDER IN CHARAIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minor girl died

লখিমপুৰত দুই কিশোৰীৰ সলিল সমাধি

July 28, 2026 at 8:05 PM IST
car lifters detained

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ

July 28, 2026 at 5:13 PM IST
Sonapur Police

গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট

July 28, 2026 at 4:13 PM IST
LEOPARD TERROR IN SONARI

বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ

July 28, 2026 at 4:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.