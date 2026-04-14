সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঐতিহ্যমণ্ডিত জজ খেলপথাৰত মুকলি বিহু LIVE - জজ খেলপথাৰত মুকলি বিহু

ঐতিহ্যমণ্ডিত জজ খেলপথাৰত মুকলি বিহু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 11:28 AM IST

আজি গৰু বিহু । সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঐতিহ্যমণ্ডিত জজ খেলপথাৰত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবর্ষও গৰু বিহুৰ দিনা মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বিশিষ্ট গীতি সাহিত্যিক কীৰ্তিকমল ভূঞা আৰু আছুৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিহুৰ পতাকা উত্তোলনেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৷ মুকলি বিহুত শ্বহীদ তর্পণ কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰন ফুকনে । এই অনুষ্ঠানটোত বছৰটোত অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা ব্যক্তিসকল ক্রমে পদ্মশ্রী সন্মানপ্রাপক, সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাপ্রাপক, সাহিত্য অকাডেমী বঁটাপ্ৰাপক, স্বৰ্ণকমল বঁটাপ্ৰাপক, ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ লগতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জে পি দাস আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল খেলুৱৈ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য আৰু মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈ উমা ছেত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব । লগতে উক্ত অনুষ্ঠানত 'একাঁজলী শ্রদ্ধার্ঘ্য’ শীর্ষক সংগীতৰ বিশেষ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হয় ।

