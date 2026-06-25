কেন্দ্ৰই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া বুজি নাপায়: ৰকিবুল হুছেইন - MP RAKIBUL HUSSAIN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 25, 2026 at 8:19 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে গৰাখহনীয়া সম্পৰ্কে আগবঢ়াই কেইবাটাও মন্তব্য ।
ধুবুৰী জিলাখনত পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিয়েই বৰ্তমান গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ । স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া কিছু কাম আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । চৰকাৰী বিষয়া আৰু নতুন বিধায়কসকলক মাতি আনি আলোচনা কৰাৰ কথাও তেওঁ সদৰী কৰে ।
সাংসদ পুঁজি আৰু বিধায়ক পুঁজিৰ জৰিয়তে অস্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বুলি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে জানিবলৈ দিয়ে । গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন আৰু APDCL কমিটীৰ সৈতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ধুবুৰী উপস্থিত হোৱা সাংসদগৰাকীৰ লগত ধুবুৰীৰ বিধায়ক বেবী বেগম, গৌৰীপুৰৰ বিধায়ক আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰ, পৰ্বতঝোৰাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল ইছলামকে ধৰি অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী সকল উপস্থিত থাকে ।
ধুবুৰী: ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে গৰাখহনীয়া সম্পৰ্কে আগবঢ়াই কেইবাটাও মন্তব্য ।
ধুবুৰী জিলাখনত পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিয়েই বৰ্তমান গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৰাকীৰ । স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া কিছু কাম আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । চৰকাৰী বিষয়া আৰু নতুন বিধায়কসকলক মাতি আনি আলোচনা কৰাৰ কথাও তেওঁ সদৰী কৰে ।
সাংসদ পুঁজি আৰু বিধায়ক পুঁজিৰ জৰিয়তে অস্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বুলি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে জানিবলৈ দিয়ে । গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন আৰু APDCL কমিটীৰ সৈতে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ধুবুৰী উপস্থিত হোৱা সাংসদগৰাকীৰ লগত ধুবুৰীৰ বিধায়ক বেবী বেগম, গৌৰীপুৰৰ বিধায়ক আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰ, পৰ্বতঝোৰাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল ইছলামকে ধৰি অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী সকল উপস্থিত থাকে ।