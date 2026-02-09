ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেল LIVE - MP GAURAV GOGOI PAKISTAN LINK
Published : February 9, 2026 at 12:12 PM IST
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ বৃটিছ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তান লিংকৰ বিস্ফোৰক অভিযোগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেলে তোলপাৰ লগাইছে আসন্ন নিৰ্বাচনমুখী অসমৰ ৰাজনীতি । দেওবাৰে প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টা জোৰা সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী এলিজাবেথ ক’লবাৰ্ণৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণ আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ তথ্য দাঙি ধৰি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি এলানি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । গৌৰৱ গগৈয়ে আটৰী সীমান্তৰে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি ১০ দিন দেশখনত কি কি কৰিছিল সেয়া ৰাজহুৱা কৰিবলৈয়ো আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিয়ে ৷ আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলক ফ্লপ শ্ব’ আখ্যা দি দেওবাৰে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে যদিও পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত আছিল ৷ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈয়ে সম্বোধন কৰিছে এখন সংবাদমেল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা পাকিস্তান লিংকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে । গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেলৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
