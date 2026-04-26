মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডৰ ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ - MORIKOLONG ROBBERY CASE

মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডৰ ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 12:52 PM IST

নগাঁও : নগাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰে জড়িত দুই মূল অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মৰিকলং ডকাইতিকাণ্ডত জড়িত ডকাইতকেইটা ক্ৰমে ওমৰ আলী আৰু মিণ্টু হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ডাঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিয়া নগদ ধনৰ লগত কিছু সামগ্ৰী । এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ঘটনাৰে জড়িত ৩ টা ডকাইত । ধৃত ওমৰ আলী পূৰ্বেও বহু ডকাইতিৰ ঘটনাত জড়িত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কয়, "ঘটনাটোত ৫ জন মানুহ আছিল । পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল । আটকাধীন দুয়োজনকে জেৰা চলোৱাৰ পিছত কিছুমান স্থানত আমি অভিযান চলালোঁ । এজনৰ তাত ২০ হাজাৰ ৫০০ আৰু আনজনৰ তাত ২৪ হাজাৰ ৫০০ টকা পাইছোঁ । তেওঁলোকে যি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু দা এখনো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ । এইটো আন্তঃজিলা গেং । বেলেগ জিলাতো তেওঁলোকৰ মানুহ আছে ।"

লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ ডকাইতিকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনক আটক

কোনো চিনাকী লোকেই জড়িত মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত: আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Lawyers celebrated Rongali Bihu in Golaghat

মূৰত গামোচা, ককালত টঙালি আৰু মুগা চুৰীয়া-চোলা বিহু মঞ্চত অধিবক্তা

April 26, 2026 at 12:34 PM IST
Police station surrounded demanding strict action against the arrogant youth

মৰিগাঁৱৰ এজন যুৱকে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাইজৰ, উচিত শাস্তিৰ বাবে সদৰ আৰক্ষী থানা ঘেৰাও

April 26, 2026 at 10:39 AM IST
Destructive storm damaged people Home in Sarupathar

প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ আধাতে ভাঙি তচনচ কৰিলে সপোনৰ এটি ঘৰ

April 26, 2026 at 9:22 AM IST
IGP G V Shivaprasad visited sensational robbery place

কোনো চিনাকী লোকেই জড়িত মৰিকলঙৰ ডকাইতিকাণ্ডত: আইজিপি জি ভি শিৱপ্ৰসাদ

April 25, 2026 at 8:22 AM IST

